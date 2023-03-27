Эллиотт Фридман: «Вашингтон» и Кузнецов двигаются к расставанию. Евгений – главная причина победы в Кубке Стэнли, но он стал другим игроком с тех пор»

оценил вероятность обмена из « ».

«Самое интересное для меня в «Вашингтоне» – это Кузнецов. Очевидно, что сейчас «Кэпиталc» меняют команду.

Отдаю должное блогу «Russian Machine Never Breaks». Они нашли информацию в российской прессе, в которой говорится, что Кузнецов просит обмен два года.

И многое начинает обретать смысл. Последние пару лет мы вроде как слышали имя Кузнецова [в разговорах про обмен]. Мы говорили о том, насколько натянутые отношения между ним и клубом. Думаю, они разочаровались в нем.

Александр Овечкин выиграл «Конн Смайт Трофи» в 2018 году, но Кузнецов – это главная причина, из-за которой они взяли Кубок Стэнли. Сразу после этого он получил большой контракт. В тот момент он заслуживал каждую копейку.

Если бы Евгений продолжал играть так, как играл, проблем бы не было. Но с тех пор он действительно стал другим игроком. Думаю, они почувствовали, что у Кузнецова уже не было такого же отношения.

Полагаю, клуб считает, что он уже не тот преданный хоккеист, а игрок чувствует, что его не поддерживает клуб.

Думаю, это проливает свет на то, что многие из нас подозревали. Вот уже пару лет «Кэпиталс» и Кузнецов двигаются к расставанию.

Это произойдет в какой-то момент. Не могу сказать точно, когда, но это произойдет», – сказал инсайдер.