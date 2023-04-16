Роман Ротенберг: «Против СКА очень жестко играют. Судьи должны разобраться. Ребята получают травмы шеи, переломы – это угроза жизни»

Теги СКА травмы болельщики судьи КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг считает, что судейство в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ можно улучшить.

«Против нас всегда очень жестко играют. Здесь всегда есть что улучшить – в плане судейства – наши судьи должны разобраться. Ребята до конца сезона вылетают, получая тяжелейшие травмы шеи, переломы – то есть не только угроза в плане хоккейной карьеры, угроза жизни.

Нам нужны реформы, чтобы на хоккей ходило больше ребятишек, болельщиков, чтобы ребята играли и развивались. Все вместе мы сможем это сделать», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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21 комментарий

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Сергей Ч
Ответ Artem Karev
Можно сразу сажать их за дискредитацию СКА. В духе времени будет
Не в серии с ЦСКА
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Сергей Ч
Трус не играет в хоккей (С)
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SERYK
Ответ Melnikov1968
При чем здесь реформы и ребятишки? Зачем молоть всякую чушь? Надо признать, что СКА в серии с ЦСКА показал очень посредстченный хоккей и во многом потому, что Ротенберг не может управлять командой. Так нет, надо ребятишек приплести, реформы какие-то. Ты тренировать научись, а то чесать языком лихо можешь, а как до дела, так сразу дно пробиваешь.
Ну какой он тренер? Сам себя назвал тренером, сам назначил, сам провалился, сам же и отмазал. Увольнять себя не планирует)))
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Snow11
Рома тонко-толсто намекает , как бы не трогайте наше фигурное катание))))
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Uriah Heep
Реально достал, извините за такое слово.
+2
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Artem Karev
Можно сразу сажать их за дискредитацию СКА. В духе времени будет
+2
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gja
Ответ коп84
Неужели ещё в отпуск не ушёл? Запарило его бред слушать..
у его ещё турне со сборной "в среднем 25", так что ещё его читать и читать...
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Alexey Saganov
Трус не играет в хоккей! (С)
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WOLGAR
Вектор усиления обозначился.
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filippa
надо создать еще один кубок. а гагарина пожизненно отдать СКАм.
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Ми Ша
Похоже он насмотрелся на старших товарищей,те столько нареформировали под себя что дальше уже некуда
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карабашка
Отмазки пошли.
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oberkorn
Этот чудик, так и не понял, что при равных деньгах и власти, судьи не помогут. Ни один вменяемый судья, не будет рыпаться против сечин или миллера. Судьи утопят всех, для встречи ЦСКА со ска, а потом умоют руки
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Олег
Клоунов без него хватало, а тут ещё один персонаж, нарисовался. Спасибо РОМКА что ты у нас есть.....🤣🤣🤣
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Melnikov1968
При чем здесь реформы и ребятишки? Зачем молоть всякую чушь? Надо признать, что СКА в серии с ЦСКА показал очень посредстченный хоккей и во многом потому, что Ротенберг не может управлять командой. Так нет, надо ребятишек приплести, реформы какие-то. Ты тренировать научись, а то чесать языком лихо можешь, а как до дела, так сразу дно пробиваешь.
+17
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Snow11
Жестко играют? Тео Флери , снисходительно улыбнулся )))
0
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Владимир Войтенко
Ребята до конца сезона вылетают, а до финала не должны!
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Unnamed80
Что мелочиться то? Давайте сразу надо сажать лет на 5-7 хоккеиста, который применил силовой прием против игрока ска
+42
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Alexander
Как только проиграли - сразу "А судьи кто? "
+2
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Alexander91
Реформы судебной СИСТЕМЫ?
+5
-1
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коп84
Неужели ещё в отпуск не ушёл? Запарило его бред слушать..
+44
-1
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