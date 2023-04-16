Роман Ротенберг: «Против СКА очень жестко играют. Судьи должны разобраться. Ребята получают травмы шеи, переломы – это угроза жизни»

Роман Ротенберг считает, что судейство в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ можно улучшить.

«Против нас всегда очень жестко играют. Здесь всегда есть что улучшить – в плане судейства – наши судьи должны разобраться. Ребята до конца сезона вылетают, получая тяжелейшие травмы шеи, переломы – то есть не только угроза в плане хоккейной карьеры, угроза жизни.

Нам нужны реформы, чтобы на хоккей ходило больше ребятишек, болельщиков, чтобы ребята играли и развивались. Все вместе мы сможем это сделать», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Крылов о судействе в КХЛ: «Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Фазель любезно согласился участвовать в процессе»