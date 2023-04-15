«Айлендерс» ожидают, что Барзэл сыграет в 1-м матче серии с «Каролиной». Он пропустил 23 игры из-за травмы

Теги травмы Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Мэтью Барзэл Хоккей

«Айлендерс» ожидают, что Мэтью Барзэл сыграет в 1-м матче серии с «Каролиной».

25-летний форвард пропустил последние 23 игры регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела. 

В пятницу игрок тренировался с командой и сказал, что отлично себя чувствует. 

В 58 матчах сезона на счету Барзэла 51 (14+37) очко. 

Первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Айлендерс» пройдет 17 апреля. 

3 комментария

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Фанат Ференцвароша
Айлы усилились перед плей офф, можно сказать))) Думаю, Барзал будет в оптимальной форме
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-1
-1
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LOsP06GH
Ответ Никита Алексеевич
Отлетят от каролины в первом раунде
Да не все будет наоборот!
+2
-1
+1
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Никита Алексеевич
Отлетят от каролины в первом раунде
+1
-2
-1
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