«Айлендерс» ожидают, что Барзэл сыграет в 1-м матче серии с «Каролиной». Он пропустил 23 игры из-за травмы
«Айлендерс» ожидают, что Мэтью Барзэл сыграет в 1-м матче серии с «Каролиной».
25-летний форвард пропустил последние 23 игры регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела.
В пятницу игрок тренировался с командой и сказал, что отлично себя чувствует.
В 58 матчах сезона на счету Барзэла 51 (14+37) очко.
Первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Айлендерс» пройдет 17 апреля.
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