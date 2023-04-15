«Айлендерс» ожидают, что Барзэл сыграет в 1-м матче серии с «Каролиной». Он пропустил 23 игры из-за травмы

«Айлендерс» ожидают, что Мэтью Барзэл сыграет в 1-м матче серии с «Каролиной».

25-летний форвард пропустил последние 23 игры регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела.

В пятницу игрок тренировался с командой и сказал, что отлично себя чувствует.

В 58 матчах сезона на счету 51 (14+37) очко.

Первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Каролиной» и « » пройдет 17 апреля.