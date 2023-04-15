Три защитника «Бостона» возглавили рейтинг самых полезных игроков сезона НХЛ. Линдхольм стал лучшим с «+49»

Теги рейтинги Нью-Джерси Бостон Колорадо Даллас Джо Павелски НХЛ Томаш Татар Хампус Линдхольм Валерий Ничушкин Мэтт Гжельчик Брэндон Карло Хоккей

Три защитника «Бостона» возглавили рейтинг самых полезных игроков сезона НХЛ.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ. 

Защитник «Бостона» Хампус Линдхольм завершил его с лучшим показателем полезности («+49» в 80 матчах при 53 очках, 10+43).

29-летний швед, ранее игравший за «Анахайм», провел первый полный сезон в составе «Брюинс». 

Второе и третье место заняли его партнеры по обороне «мишек» – Мэтт Гжельчик («+46» в 75 матчах при 26 очках, 4+22) и Брэндон Карло («+44» в 75 матчах при 16 очках, 3+13). 

Также в топ-5 вошли 2 форварда – Джо Павелски («Даллас», «+42» в 82 матчах при 77 очках, 28+49) и Томаш Татар («Нью-Джерси», «+41» в 82 матчах при 48 очках, 20+28). 

Среди россиян лучшим стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (73-83 место в общем зачете, «+15» в 53 матчах при 47 очках, 17+30). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антиполитпроект
Павелки, конечно, нереально крут в 38 лет +42 набрать👍
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий