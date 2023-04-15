Три защитника «Бостона» возглавили рейтинг самых полезных игроков сезона НХЛ. Линдхольм стал лучшим с «+49»

Три защитника «Бостона» возглавили рейтинг самых полезных игроков сезона НХЛ.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ.

Защитник « » завершил его с лучшим показателем полезности («+49» в 80 матчах при 53 очках, 10+43).

29-летний швед, ранее игравший за «Анахайм», провел первый полный сезон в составе «Брюинс».

Второе и третье место заняли его партнеры по обороне «мишек» – Мэтт Гжельчик («+46» в 75 матчах при 26 очках, 4+22) и («+44» в 75 матчах при 16 очках, 3+13).

Также в топ-5 вошли 2 форварда – Джо Павелски (« », «+42» в 82 матчах при 77 очках, 28+49) и Томаш Татар (« », «+41» в 82 матчах при 48 очках, 20+28).

Среди россиян лучшим стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (73-83 место в общем зачете, «+15» в 53 матчах при 47 очках, 17+30).