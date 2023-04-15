«Колорадо» выиграл Центральный дивизион и сыграет с «Сиэтлом» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Даллас» вышел на «Миннесоту»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Колорадо Даллас НХЛ Сиэтл Хоккей

«Колорадо» выиграл Центральный дивизион после победы над «Нэшвиллом» (4:3).

В 82 матчах чемпионата НХЛ «Эвеланш» набрали 109 очков и встретятся в первом раунде плей-офф с «Сиэтлом», первой командой в зоне wild card на Западе.

«Даллас», вторая команда Центрального дивизиона, сыграет в первом раунде с «Миннесотой», финишировавшей в итоге третьей.

Ранее стало известно, что в Кубке Стэнли на Западе также за выход во второй раунд «Вегас» поборется с «Виннипегом», а «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

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3 комментария

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Montreal
Понятно что лавинам с КС в этом году ничего не светит . Ну а 1/8 ?
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langenbrunner2707
За Даллас, Сиэтл,Вегас и Эдмонтон.
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Антон Якимцев
Avalanche - первый в истории соперник Сиэтла в Play Off и хозяева центрального дивизиона*, с учётом количества побед с момента создания.

Если не считать аномальный Бостон, то у Avs побед меньше только чем у Каролины и Дьяволов, при количестве травм это просто мегарезультат, только 4 игрока отыграли все 82 игры.

*В Январе были вне зоны Play off.
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