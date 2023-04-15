«Колорадо» выиграл Центральный дивизион и сыграет с «Сиэтлом» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Даллас» вышел на «Миннесоту»

«Колорадо» выиграл Центральный дивизион после победы над «Нэшвиллом» (4:3).

В 82 матчах чемпионата «Эвеланш» набрали 109 очков и встретятся в первом раунде плей-офф с « », первой командой в зоне wild card на Западе.

« », вторая команда Центрального дивизиона, сыграет в первом раунде с «Миннесотой», финишировавшей в итоге третьей.

Ранее стало известно, что в Кубке Стэнли на Западе также за выход во второй раунд «Вегас» поборется с «Виннипегом», а «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».