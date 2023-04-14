Форвард «Оттавы» Ткачак: «С меня хватит – не нравится завершать сезон в апреле. В дальнейшем такого не произойдет»

Брэди Ткачак разочарован, что «Оттава» не вышла в плей-офф НХЛ.

«Сенаторс» заняли 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 82 матчах. Отставание от восьмой позиции составило шесть очков.

«Мне не нравится, что мы завершаем сезоне в апреле. С меня хватит. Думаю, что в дальнейшем такого не произойдет.

В нашей раздевалке есть такая вера – это будет следующий шаг. Мы больше не собираемся завершать сезон в апреле», – заявил капитан «Оттавы».

Ткачак набрал 83 (35+48) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.