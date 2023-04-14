Форвард «Оттавы» Ткачак: «С меня хватит – не нравится завершать сезон в апреле. В дальнейшем такого не произойдет»

Теги Оттава НХЛ Брэди Ткачак Хоккей

Брэди Ткачак разочарован, что «Оттава» не вышла в плей-офф НХЛ.

«Сенаторс» заняли 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 82 матчах. Отставание от восьмой позиции составило шесть очков.

«Мне не нравится, что мы завершаем сезоне в апреле. С меня хватит. Думаю, что в дальнейшем такого не произойдет.

В нашей раздевалке есть такая вера – это будет следующий шаг. Мы больше не собираемся завершать сезон в апреле», – заявил капитан «Оттавы».

Ткачак набрал 83 (35+48) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

9 комментариев

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Yaroslove
Не нравится завершать сезон в апреле

Ну так съезди на ЧМ для разнообразия ))
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Владимир Самсонов
Ответ t0ni12
Какие поводы для подобной веры дает Детройт? Оттава на данный момент более укомплектованная и сбалансированная команда.
Айзерман и Лалонд с их победным опытом в Тампе. Не факт, что они выйдут в плей-офф, но точно поборются.
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t0ni12
Ответ Владимир Самсонов
Что-то не верится, что в следующем сезоне Сенаторы попадут в плей-офф. Конкурентов много и в Баффало и Детройт больше верится, да и стареющие Вашингтон с Питтсбургом ещё поборются.
Какие поводы для подобной веры дает Детройт? Оттава на данный момент более укомплектованная и сбалансированная команда.
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забил на оборону
Что, и ножкой топнул?
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LOsP06GH
Убрать упрямого генмена вместе с тренерским штабом! Например вратарский вопрос на поверхности: почему перейдя в Миннесоту Густавсон отыграл стабильно весь сезон как кандидат на везину!?
+2
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raspisanie77
Не произойдёт? Обмен в Торонто?))
+1
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Владимир Самсонов
Что-то не верится, что в следующем сезоне Сенаторы попадут в плей-офф. Конкурентов много и в Баффало и Детройт больше верится, да и стареющие Вашингтон с Питтсбургом ещё поборются.
+1
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+1
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waleri
Ответ progexpNN
Без вратаря и хороших защитников (именно защитников), Оттава так и будет останавливаться на границе попадания в плей-офф.
Ну, это актуально для любого клуба, который ставит задачу попадания в п/о, и тем более бороться за чашу.
+1
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progexpNN
Без вратаря и хороших защитников (именно защитников), Оттава так и будет останавливаться на границе попадания в плей-офф.
+5
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