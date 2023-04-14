Валерий Каменский: «Овечкин – великий игрок, он провел сезон на высоком уровне. Ему уже нечего доказывать»
Валерий Каменский считает, что Александру Овечкину уже нечего доказывать.
«Александр Овечкин провел сезон на своем высоком уровне, он великий игрок, ему уже нечего доказывать и он остается лидером своей команды.
Жалко, что у него были травмы, но все равно он играл здорово.
В этом году «Вашингтон» не попал в плей-офф, поэтому теперь у Овечкина есть больше времени, чтобы провести время с семьей и залечить травмы, чтобы уже быть готовым к следующему сезону», – сказал олимпийский чемпион.
«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года.
Капитан «Вашингтона» набрал 75 (42+33) очков в 73 играх регулярного чемпионата НХЛ.
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