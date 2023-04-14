Валерий Каменский: «Овечкин – великий игрок, он провел сезон на высоком уровне. Ему уже нечего доказывать»

Валерий Каменский считает, что Александру Овечкину уже нечего доказывать.

« провел сезон на своем высоком уровне, он великий игрок, ему уже нечего доказывать и он остается лидером своей команды.

Жалко, что у него были травмы, но все равно он играл здорово.

В этом году «Вашингтон» не попал в плей-офф, поэтому теперь у Овечкина есть больше времени, чтобы провести время с семьей и залечить травмы, чтобы уже быть готовым к следующему сезону», – сказал олимпийский чемпион.

«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года.

Капитан « » набрал 75 (42+33) очков в 73 играх регулярного чемпионата .