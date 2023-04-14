Экинс покинул пост тренера «Анахайма». При нем клуб 4 раза подряд не вышел в плей-офф НХЛ

Теги Анахайм НХЛ Даллас Экинс Хоккей

Даллас Экинс уходит с поста главного тренера «Анахайма».

Калифорнийский клуб официально объявил, что не будет подписывать новое соглашение с 56-летним специалистом.

Нынешний сезон стал пятым подряд, когда «Дакс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли.

В прошлый раз «Анахайм» участвовал в Кубке Стэнли в сезоне-2017/18, проиграв в первом раунде «Сан-Хосе» (0-4).

Экинс возглавил «уток» в июне 2019 года. С тренером команда четыре раза подряд не вышла в плей-офф.

В общей сложности специалист находился в системе «Анахайма» с 2015 года. С 2015 по 2019 год он возглавлял «Сан-Диего» – фарм-клуб «Анахайма» в АХЛ.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBS
Ротенберга возьмут)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bobby Clarke
Что-то не задалась карьера в НХЛ. Но пока существуют своеобразные ГМы,так скажем, шансы её продолжить есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Тренер-то при чем? Ахахаха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Икинс фартовый. В постсизон, когда его уволили из Эдмонтона, команда на драфте вытянула Макдэвида.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Задачу выполнил. Зергас, Дриздейл, МакТавиш и Бедард/Фантили/Мичков есть. Дальше нужен тренер что бы развивать молодые таланты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гермес 1989
Физручище таки пошел на мороз. Тренер для 1 пика)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto
Летом берут Бедарда и вперёд в плэй-офф
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Интересно, дождёмся ли, чтобы Даллас стал тренером Далласа?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий