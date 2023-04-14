Экинс покинул пост тренера «Анахайма». При нем клуб 4 раза подряд не вышел в плей-офф НХЛ

Даллас Экинс уходит с поста главного тренера «Анахайма».

Калифорнийский клуб официально объявил, что не будет подписывать новое соглашение с 56-летним специалистом.

Нынешний сезон стал пятым подряд, когда «Дакс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли.

В прошлый раз « » участвовал в Кубке Стэнли в сезоне-2017/18, проиграв в первом раунде «Сан-Хосе» (0-4).

Экинс возглавил «уток» в июне 2019 года. С тренером команда четыре раза подряд не вышла в плей-офф.

В общей сложности специалист находился в системе «Анахайма» с 2015 года. С 2015 по 2019 год он возглавлял «Сан-Диего» – фарм-клуб «Анахайма» в АХЛ.