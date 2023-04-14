Овечкин о завершении сезона: «Отстойно играть, когда уже нет шансов на плей-офф. Матчи как выставочные, играем ни за что»
Александр Овечкин сказал, что трудно играть ни за что после невыхода в плей-офф.
«Кэпиталс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года.
Российский форвард вышел на последний матч в регулярном чемпионате НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).
Он завершил сезон 5-матчевой безголевой серией. На заключительном отрезке нападающий также пропустил несколько игр из-за травмы.
«Отстойно играть, когда уже нет шансов на плей-офф. Надо искать энергию, эмоции. Вам игроки из любой вылетевшей команды скажут – трудно искать мотивацию.
Эти матчи похожи на выставочные, потому что играем ни за что. Трудно найти эмоции и заставлять себя быть на том уровне, которого все ожидают», – сказал Овечкин.
А вообще , молодняку надо давать играть. Вот им точно не надо будет находить эмоции и как-то себя заставлять.
пенс хозяева дношингтона на протяжении всей карьеры пока играет шубский)
Мотивации у него нет, ишь цаца))
А зрители, а деньги?
нужно в следующем сезоне шубскому побить собственный рекорд 14 года в -35