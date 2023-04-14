Овечкин о завершении сезона: «Отстойно играть, когда уже нет шансов на плей-офф. Матчи как выставочные, играем ни за что»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сказал, что трудно играть ни за что после невыхода в плей-офф.

«Кэпиталс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года.

Российский форвард вышел на последний матч в регулярном чемпионате НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).

Он завершил сезон 5-матчевой безголевой серией. На заключительном отрезке нападающий также пропустил несколько игр из-за травмы. 

«Отстойно играть, когда уже нет шансов на плей-офф. Надо искать энергию, эмоции. Вам игроки из любой вылетевшей команды скажут – трудно искать мотивацию. 

Эти матчи похожи на выставочные, потому что играем ни за что. Трудно найти эмоции и заставлять себя быть на том уровне, которого все ожидают», – сказал Овечкин

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maturmalai
Ответ Дмитрий
Грибы?
Денатурат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
В таких матчах ты играешь за зарплату Саша. Потом может за зрителей ещё.
А вообще , молодняку надо давать играть. Вот им точно не надо будет находить эмоции и как-то себя заставлять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ j_jms
Ты же за Спартак, живущий на ворованые деньги, может меньше бы было таких "тойлерантных" , и прошлого февраля бы не понадобилось. Какой-то наплыв "футболистов". И все думают, что умеют играть головой.
Грибы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Дмитрий
Пока отпуск, давай в Россию. Путину нужна помощь его команды!
Ты же за Спартак, живущий на ворованые деньги, может меньше бы было таких "тойлерантных" , и прошлого февраля бы не понадобилось. Какой-то наплыв "футболистов". И все думают, что умеют играть головой.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
genowayy
Ответ weaverpro
Как ни за что? А зарплата?
Это в идеальном мире. А в реальности деньги - не главная мотивация. Почти у всех
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Большое сердце Неймара
авцов, когда перестанешь играть на свою стату,так глядишь и команда начнет выигрывать
Хамло
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Superkenguroo
За Фетисова сыграни, он за тебя там заступается.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Al561
А каково тогда хоккеистам, у которых изначально нет шансов на ПО? Мотивации у него нет, ишь цаца)) А зрители, а деньги?
К зрителям, неуважительно, деньги тут не причем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ shahmur
Отстойно быть создателем путинтим, особенно после 24 февраля 2022 года
А ты пробовал. Это как в старом советском анекдоте: я никогда не продавался , - а вас и не покупали, вы никому и не нужны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dalmolchun
Зарплату надо выдавать только за победы. И сразу мотивация вагонами попрёт.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Popov
за рекорд)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
зато рекорд по голам 21го века устоял.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Ответ shahmur
Отстойно быть создателем путинтим, особенно после 24 февраля 2022 года
с фига ли? 83% россиян - подавляющее большинство - за своего президента. А вы учитесь уважать выбор большинства.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ты так последние лет 5 играешь саня
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sk0208827
Ответ Cuore Sportivo
не было никакого противостояния) пенс хозяева дношингтона на протяжении всей карьеры пока играет шубский)
Что верно то верно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shahmur
Отстойно быть создателем путинтим, особенно после 24 февраля 2022 года
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
В Аризоне заревели койоты
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cuore Sportivo
Ответ ХАРРИ МАГУАЙР.РУ
Комментарий удален пользователем
не было никакого противостояния)

пенс хозяева дношингтона на протяжении всей карьеры пока играет шубский)
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХАРРИ МАГУАЙР.РУ
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilii Mishchenko
Ответ Большое сердце Неймара
авцов, когда перестанешь играть на свою стату,так глядишь и команда начнет выигрывать
И не недоело вам этот бред писать? Мало того что вы явно не смотрели игры Вашингтона - совершенно очевидно что Овечкин не перетягивает на себя одеяло, так вы еще и в хоккее базовых вещей не понимаете. В команде 4 звена. Ведущее звено проводит на площадке 28-32% времени. Как Овечкин играет на свою стату в оставшиеся 72%? Видимо партнеры по команде пасуют ему на скамейку, за бортик. Я уж не говорю, что наверняка у такого могучего эксперта как вы не хватило времени посмотреть статистику по первому звену - кто на кого играет и кто кого тащит. Эмоции не могут заменить логику. Я могу принять вашу ненависть/нелюбовь к нему по политическим мотивам (ну или каким либо другим). Ну так и пишите - не люблю его потому что ХХХ. Но пытаться обьяснить это плохим хоккеем с его стороны это откровенная глупость и вранье, а значит обесценивает ваше мнение априори.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Пока отпуск, давай в Россию. Путину нужна помощь его команды!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
А каково тогда хоккеистам, у которых изначально нет шансов на ПО?
Мотивации у него нет, ишь цаца))
А зрители, а деньги?
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cuore Sportivo
-16 за сезон полезность - мало

нужно в следующем сезоне шубскому побить собственный рекорд 14 года в -35
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evgeniiios
Так ты так всю карьеру играешь, кроме парочки сезонов
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Borisov
надо было раньше играть, чтоб мотивация не пропадала, хотя конечно состав слабоват да и травм много было )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий