Пойнт – 1-й игрок «Тампы» с 2012 года, забросивший 50+ шайб за сезон. В истории клуба – 3-й

Теги рейтинги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье НХЛ Стивен Стэмкос Брэйден Пойнт Хоккей

Брэйден Пойнт – 1-й игрок «Тампы» с 2012 года, забросивший 50+ шайб за сезон.

27-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:0). 

Он завершил регулярку с 95 (51+44) очками в 82 играх. 

Ранее в истории «Лайтнинг» отметки 50 шайб достигали только 2 игрока – Стивен Стэмкос (2009/10 – 51 в 82 играх, 2011/12 – 60 в 82) и Винсент Лекавалье (2006/07 – 52 в 82). 

Пойнт стал 5-м игроком с 50 голами в этом сезоне. В гонке снайперов его опережают Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 64), Давид Пастрняк («Бостон», 61), Микко Рантанен («Колорадо», 55) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 52). 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Очков растет как игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Дима Миронов
эх Кучу бы разок 50)
Тогда Пойнту придется 30
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Ответ Дмитрий Белов
Это он ещё он уйму намазал и сорвал 90 передач у Никиты. Вполне мог и 60 закрыть.
будем надеяться, в ПО не намажет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Дима Миронов
эх Кучу бы разок 50)
30 тоже отличный результат
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Один из трёх игроков молний (Кучеров и Киллорн) кто сыграл все игры в сезоне. Одной игры не хватило до 500 в регулярке . Также лучший сезон по очкам 51+44
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
эх Кучу бы разок 50)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Белов
Это он ещё он уйму намазал и сорвал 90 передач у Никиты. Вполне мог и 60 закрыть.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
See what
Всё-таки успел, красавчик!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий