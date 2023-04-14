Пойнт – 1-й игрок «Тампы» с 2012 года, забросивший 50+ шайб за сезон. В истории клуба – 3-й

Брэйден Пойнт – 1-й игрок «Тампы» с 2012 года, забросивший 50+ шайб за сезон.

27-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в заключительном матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:0).

Он завершил регулярку с 95 (51+44) очками в 82 играх.

Ранее в истории «Лайтнинг» отметки 50 шайб достигали только 2 игрока – (2009/10 – 51 в 82 играх, 2011/12 – 60 в 82) и (2006/07 – 52 в 82).

стал 5-м игроком с 50 голами в этом сезоне. В гонке снайперов его опережают Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 64), Давид Пастрняк («Бостон», 61), Микко Рантанен («Колорадо», 55) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 52).