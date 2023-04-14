Драйзайтль набрал 128 очков в сезоне и повторил рекорд Кучерова для европейцев в XXI веке

Теги Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал 128 очков в сезоне и повторил рекорд для европейцев в XXI веке.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2). 

На счету 27-летнего немца 128 (52+76) очков в 80 играх. В гонке бомбардиров он уступил только партнеру по команде Коннору Макдэвиду (153 очка в 82 играх, 64+89, рекорд XXI века). 

Драйзайтль повторил рекорд по очкам в XXI веке для игроков из Европы, который был установлен Никитой Кучеровым («Тампа», 2018/19, 128 очков в 82 играх, 41+87). 

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10 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
И это не предел для него. Я уверен, что он может ещё больше. С нынешним вектором лиги на результативность 128 очков не предел. И то он это сделал за 80 матчей, т.е. потенциально это минимум 129 очков было бы
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йозе марино
32 гола в большенстве!
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Белый офицер
Ответ Mike
А каким образом большинство в хоккее влияет на трезвость оценки?
Смысл с такими дискутировать??? Там же промилле патриотизма зашкаливает и какой то "фриц" априори не может быть лучше русского. Да еще и Кучерова.
+1
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Nanip
Ответ Mike
А каким образом большинство в хоккее влияет на трезвость оценки?
Это мания, , не удивляйтесь, у них все русские игроки боги, а МакДи - бегунок
+4
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Белый офицер
Не пожадничал и отдал конфетку Бушару.
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Mike
Ответ Вячеслав Бельчиков
Да, можно более трезво оценивать его результативность
А каким образом большинство в хоккее влияет на трезвость оценки?
+6
-3
+3
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Вячеслав Бельчиков
Ответ Кирил Тарароев
И? Это что то меняет?)
Да, можно более трезво оценивать его результативность
+6
-4
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Кирил Тарароев
Ответ Вячеслав Бельчиков
При этом в равных составах набрал на уровне Кросби и Пойнта. Даже в топ-5 нет...
И? Это что то меняет?)
+9
-3
+6
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Вячеслав Бельчиков
При этом в равных составах набрал на уровне Кросби и Пойнта. Даже в топ-5 нет...
+10
-1
+9
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посмотрел 801 игру нхл
Сезон очень крутой, не помню когда последний раз смотрел столько игр как в этом. Сколько самобытных команд появилось. Мне как болельщику пингвинов досадно, что сезон слит так бездарно, но какая будет заруба за КС
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