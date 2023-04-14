Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Аризоной». Он завершил дебютный сезон в НХЛ с 39+35 в 81 матче

Теги Ванкувер Аризона НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко сделал 2 результативные передачи в матче с «Аризоной».

Форвард «Ванкувера» помог своей команде одержать победу над «Койотис» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. 

27-летний россиянин завершил свой первый сезон НХЛ с 74 (39+35) очками в 81 игре. Он установил новые рекорды «Кэнакс» по очкам и голам для дебютантов. 

Игрок не претендует на «Колдер Трофи», так как 26 лет ему исполнилось раньше 15 сентября прошлого года. 

Сегодня Кузьменко (16:39, 3:11 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю. 

8 комментариев

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rereg84
Ответ vulturecrow
у Ванкувера очень хороший состав. но вот тренера нормального пока не нашли.
Играют кто в лес, кто по дрова. Даже сегодня. С 4-1 чуть не слились, хотя могли спокойно выигрывать.
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vulturecrow
у Ванкувера очень хороший состав. но вот тренера нормального пока не нашли.
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PatologoanatoM
Ответ Bartez1986
Очень классный дебютный сезон. Потенциально и на полтос может замахнуться в следующем году
Андрей провёл выдающий сезон и очень круто сыгрался с Петей, но у него аномальный релиз бросков в этом сезоне, 27,5% бросков зашли, это первое место в лиге с отрывом от Поинта на 6% , у того 21,5% . Нереально такой процент удержать, у самых топовых форвардов средний процент по карьере в районе 17%. Так что повторить цифры этого сезона будет уже суперкруто, но 50 голов?? Объективно вряд ли
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Orion_17
Колдыря этому парню, но все эти поправки Макарова, Панарина)))
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KRAN
Молодец Андрюха, но дальше будет сложнее, так что не расслабляться.
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Bartez1986
Очень классный дебютный сезон. Потенциально и на полтос может замахнуться в следующем году
+1
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Мистер Уайт
Кузьменко-Жамнов-39:0. Раунд!
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Владимир Кувшинов
Жаль конечно что соракет сорвался но сезон крутой провёл без вопросов!!!
+8
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