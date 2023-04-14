Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Аризоной». Он завершил дебютный сезон в НХЛ с 39+35 в 81 матче

Андрей Кузьменко сделал 2 результативные передачи в матче с «Аризоной».

Форвард «Ванкувера» помог своей команде одержать победу над «Койотис» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний россиянин завершил свой первый сезон НХЛ с 74 (39+35) очками в 81 игре. Он установил новые рекорды «Кэнакс» по очкам и голам для дебютантов.

Игрок не претендует на «Колдер Трофи», так как 26 лет ему исполнилось раньше 15 сентября прошлого года.

Сегодня Кузьменко (16:39, 3:11 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.