Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Аризоной». Он завершил дебютный сезон в НХЛ с 39+35 в 81 матче
Андрей Кузьменко сделал 2 результативные передачи в матче с «Аризоной».
Форвард «Ванкувера» помог своей команде одержать победу над «Койотис» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
27-летний россиянин завершил свой первый сезон НХЛ с 74 (39+35) очками в 81 игре. Он установил новые рекорды «Кэнакс» по очкам и голам для дебютантов.
Игрок не претендует на «Колдер Трофи», так как 26 лет ему исполнилось раньше 15 сентября прошлого года.
Сегодня Кузьменко (16:39, 3:11 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.
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