Фетисов про Овечкина и Putin Team: «Он не побоялся, не стал шарахаться, менять позицию. Это вызывает уважение даже у недоброжелателей и врагов»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением о политической позиции Александра Овечкина.

«Он представляет Putin Team. Он один из, так скажем, тех, кто эту идею с самого начала поддержал, да, носит атрибутику этого проекта.

Так что и страну, и сегодняшнюю ситуацию, и советский, российский хоккей [представляет], ну и свою спортивную семью, еще раз, он сын своей мамы и отца, которые его воспитали.

Так что здесь я могу сказать, что не побоялся, не стал шарахаться, не стал как бы там менять свою позицию.

Да, это вызывает дополнительное уважение даже у тех недоброжелателей и врагов, которые в этой ситуации у него появились», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В ноябре 2017 года капитан «Вашингтона» основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

Овечкин в Америке – звезда и шоумен, в России – политическая фигура. Два разных образа живой легенды

48 комментариев

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hhlg
Ответ Graziano
На форумах Вашингтона выкладывали интересные цитаты с внутрикомандного собрания на эту тему. Хорошо что Фетисов об этом не читал.
Например какие и где кидали?
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DevilsFan
Всё ясно, как день, по-моему. Овечкин создал ПуТим, чтобы получить тёплое место после карьеры. Как Фетисов, например.После 22 февраля он юлит, потому что не знает, как дело обернётся в итоге. Хочет и нашим и вашим. Поэтому и фото с инста не убирает, а не потому, что за родных боится, которых никто не тронет.
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pyatachyok
Ответ Мухамед Али
Это говорит об уровне свободы в США. За мнение, которое противоречит государственному, будут проблемы. Это главный вывод для тех, у кого были иллюзии по поводу «западной демократии»
Нет, это говорит о том, что репутацию в шоу-бизнесе (например , в профессиональном спорте) стоит беречь. Если Тайгер Вудс зарабатывал на образе примерного семьянина, то когда вскрылись его многочисленные любовницы, он сильно пострадал в финансовом плане.
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Gregari
Ответ Пылесос
Такое впечатление, что Фетисов и ему подобные лизуны думают, что Путин вечен. Как в глаза будете, Славик, людям смотреть и что говорить, как оправдываться после того, как Путин - туды его в качель?
Ну Путин сказал, что в рай попадут. Вот они туда вместе сним и собираются. У них девиз: "Ншт смысла жить без Путина!"
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Гекдениз Кардениз
Да уж вобла расставила всех на свои места показала кто есть кто , к сожалению таких как Керж и Денисов у которых есть бабки и которые адекватно оценивают ситуацию оказалось совсем мало , за то всех этих фетисовых полно , ну хотя бы пдекватным людям понятно что стало что это за продажные алчные приспобленцы
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Стопы Зайона
Ответ Frest!
Сколько бы голов Овечкин не забил, главной строкой в его биографии будет основание PutinTeam.
И выпрашивание мерсов.
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pyatachyok
Ответ Мухамед Али
Да, вы правы. Свободой слова там не пахнет. За любое мнение отличное от мнения Белого Дома можно получить по шапке
Ага, я лично видел у самого Белого дома мужика с плакатом, на котором были изображены Саддам Хуссейн, Усама бин Ладен и Джордж Буш младший — на последнего указывала стрелка с подписью «Вот настоящий террорист». И ни один полицейский им не озаботился и не посадил его на бутылку!
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Берни Парент
Забавный какой Фетисов со своими выводами. Овечкину и бояться-то нечего. С его положением как в мире хоккея, так и в отношении к нему со стороны тех, кто принимает решения. Саша, своего рода, икона, а символ трогать нельзя. Как говорится, не сантехник Вася из Мухообкаканска.
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sergio_lunatico
Овечкин 25 февраля 2022 года: "Мы просто надеемся, что это скоро закончится и всё будет хорошо. Пожалуйста, больше не нужно никакой войны"

на иных людей в РФ могли бы и уголовное дело о дискредитации армии возбудить после такого высказывания
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Graziano
Ответ Реджекшен
Расскажи пожалуйста что там было, а лучше ссылку дай на пруф, было бы интересно почитать!
Писали что Овечкин всех игроков собрал и сказал, что он разумеется не поддерживает то что происходит но боится за преследование семьи. Поэтому попросил клуб отгородить его от комментариев.
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Sd Asd
Фетисову то хули бояться..
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Cbj Fan
Можно наконец-то и вопросы показывать? А то вряд ли Фетисов бегает по редакциям и говорит свое мнение про Овечкина.
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Реджекшен
Ответ Graziano
На форумах Вашингтона выкладывали интересные цитаты с внутрикомандного собрания на эту тему. Хорошо что Фетисов об этом не читал.
Расскажи пожалуйста что там было, а лучше ссылку дай на пруф, было бы интересно почитать!
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АГОШКИН Алексей
Да нет он засунул свой язык и молчит,что Фетисов несёт,где новости из-за рубежа,что овца ,что то там сказал в поддержку,где у него на свитере ,клюшке z.
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Варлампий Варлампий
Ответ konza
Такое уважение вызывает, "что даже кюшать не могу" (с) Интересно будет послушать фетисовых потом, когда весь этот п.и...ц закончится
Начнут христарадничать, мол находились в плену иллюзий под воздействием тотального давления административной машины, добровольный выход из которой только на зону. А кто меньше шкодничает, просто переобуются.
+3
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Oleg
Ответ Мухамед Али
Да, вы правы. Свободой слова там не пахнет. За любое мнение отличное от мнения Белого Дома можно получить по шапке
Если ты в цивилизованном мире поддерживаешь Путина, Каддафи, Хесейна, Милошевича, Бен Ладена то с тобой явно что то не так.
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37old
Человеческие качества Овечкина не вызывают уважения. Совсем.
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Варлампий Варлампий
Слава как верный щен, упоминает фамилию САМОГО в каждом комментарии
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Геннадий Тимченко
Ответ Мухамед Али
Это говорит об уровне свободы в США. За мнение, которое противоречит государственному, будут проблемы. Это главный вывод для тех, у кого были иллюзии по поводу «западной демократии»
нет Мухаммад, просто НХЛ и СΒΟ несовместимы - надо выбрать что-то одно🤷
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Мухамед Али
Ответ Ебздрогыч
Да он издевается! Наоборот, после февраля 22 года основатель путинтима как будто язык проглотил, тише воды и ниже травы, а то как бы не турнули обратно на Родину, к своему обожаемому лидеру!
Да, вы правы. Свободой слова там не пахнет. За любое мнение отличное от мнения Белого Дома можно получить по шапке
+2
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Андрей Балабаев
Ответ Ебздрогыч
Да он издевается! Наоборот, после февраля 22 года основатель путинтима как будто язык проглотил, тише воды и ниже травы, а то как бы не турнули обратно на Родину, к своему обожаемому лидеру!
Да вы что? Он же аватарку не поменял. Герой!
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Jetter
Не побоялся чего? Высказаться на счет вратаря ЦСКА, которого с тренировки забрали в военкомат и отправили за полярный круг?
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Мухамед Али
Ответ Геннадий Тимченко
Фетисов лжετ - уже как минимум год Овечкин, находясь в Северной Америке никакой атрибутики путинской не носит и в интервью старается обходить тему стороной, говоря что у него в России много родственников
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Sergunja
Уважуха Александру
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Oleg
Мне вот интересно все эти фетисовы и прочие прикорытники настолько недальновидны что готовы обмазаться с головы до ног?
Геббельс тоже считал что третий рейх будет вечным, только вот приспешники того режима уже в 1946 отправились в вечный путь после Нюрнберга.
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