Фетисов про Овечкина и Putin Team: «Он не побоялся, не стал шарахаться, менять позицию. Это вызывает уважение даже у недоброжелателей и врагов»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о политической позиции Александра Овечкина.

«Он представляет Putin Team. Он один из, так скажем, тех, кто эту идею с самого начала поддержал, да, носит атрибутику этого проекта.

Так что и страну, и сегодняшнюю ситуацию, и советский, российский хоккей [представляет], ну и свою спортивную семью, еще раз, он сын своей мамы и отца, которые его воспитали.

Так что здесь я могу сказать, что не побоялся, не стал шарахаться, не стал как бы там менять свою позицию.

Да, это вызывает дополнительное уважение даже у тех недоброжелателей и врагов, которые в этой ситуации у него появились», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

В ноябре 2017 года капитан « » основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

Овечкин в Америке – звезда и шоумен, в России – политическая фигура. Два разных образа живой легенды