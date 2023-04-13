Фетисов про Овечкина и Putin Team: «Он не побоялся, не стал шарахаться, менять позицию. Это вызывает уважение даже у недоброжелателей и врагов»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о политической позиции Александра Овечкина.
«Он представляет Putin Team. Он один из, так скажем, тех, кто эту идею с самого начала поддержал, да, носит атрибутику этого проекта.
Так что и страну, и сегодняшнюю ситуацию, и советский, российский хоккей [представляет], ну и свою спортивную семью, еще раз, он сын своей мамы и отца, которые его воспитали.
Так что здесь я могу сказать, что не побоялся, не стал шарахаться, не стал как бы там менять свою позицию.
Да, это вызывает дополнительное уважение даже у тех недоброжелателей и врагов, которые в этой ситуации у него появились», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
В ноябре 2017 года капитан «Вашингтона» основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина.
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