Задача «Лады» на сезон в КХЛ – выход в плей-офф: «В Тольятти очень компетентные болельщики. Через полгода все забудут, что мы играли в ВХЛ»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ ТАСС Хоккей

«Лада» поставила задачу выйти в плей-офф в первом сезоне после возвращения в КХЛ.

Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Чеботарев.

«Задача на сезон – выход в плей-офф, иначе нас не поймут болельщики. В Тольятти они очень компетентные.

Нас ведь и новичком КХЛ назвать сложно – через полгода уже все забудут, что мы играли в ВХЛ пять лет, и будут требовать результатов.

Так что засучим рукава и вперед, к сохе», – сказал Чеботарев.

Тольяттинский клуб будет играть в Восточной конференции.

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1 комментарий

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Jenqa123
Через пару лет опять вспомнят
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