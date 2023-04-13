Задача «Лады» на сезон в КХЛ – выход в плей-офф: «В Тольятти очень компетентные болельщики. Через полгода все забудут, что мы играли в ВХЛ»
«Лада» поставила задачу выйти в плей-офф в первом сезоне после возвращения в КХЛ.
Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Чеботарев.
«Задача на сезон – выход в плей-офф, иначе нас не поймут болельщики. В Тольятти они очень компетентные.
Нас ведь и новичком КХЛ назвать сложно – через полгода уже все забудут, что мы играли в ВХЛ пять лет, и будут требовать результатов.
Так что засучим рукава и вперед, к сохе», – сказал Чеботарев.
Тольяттинский клуб будет играть в Восточной конференции.
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