Экс-игрок СКА Меньшиков: «ЦСКА был лучше, несмотря на слова Ротенберга про систему. Михайлов тренировал СКА, говорил – дайте 5 лет. Проходило 5 лет – все так же оставалось»

Теги ЦСКА СКА Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков считает, что ЦСКА был лучше СКА в плей-офф КХЛ.

ЦСКА обыграл СКА в финале Западной конференции со счетом 4-2 в серии.

– Ну что сказать... Снова не хватило СКА опыта, не хватило игроков, которые могли бы что-то решить. Во всех линиях были ошибки: и защитники ошибались, и нападающие не забивали.

Одним словом, ЦСКА лучше был, несмотря на то что, как говорит Роман Ротенберг, у СКА работает система...

– И ее надо совершенствовать.

– Он все правильно говорит. Систему надо совершенствовать. И соперников надо изучать. Но на это было время в регулярном чемпионате. Они под 70 матчей там провели.

Что ж ни одного звена ведущего нет? Вратаря надежного? Значит, надо ставить задачу на пятилетку, как Борис Михайлов делал в свое время.

Знаете, когда Михайлов тренировал СКА в девяностых, он говорил генералам: дайте мне пять лет, я сейчас возьму молодежь, все подготовлю. Проходило пять лет – и все в таком же состоянии оставалось.

– Я помню, Борис Петрович все время что-то обещал.

– А результата не было. Сейчас штаб СКА не справился с задачей. Там и Юрзинов, и Зубов – опытные люди работают.

Роман Ротенберг говорит, что эта команда – на вырост.

– Ну это я, знаете, сколько слышу? Сколько живу в Питере, столько и слышу. Елки-палки... Сколько людей через СКА проходит каждый сезон? По 10-12 человек. Каким словом они это называют?..

– Ротация.

– Да, ротация. Но, как ее понимать? Это от хорошей жизни или от плохой? Невозможно в России найти сорок хороших хоккеистов.

Кто был в СКА, все в других командах на хорошем счету, начиная от «А» – «Авангарда», где Ткачев, и заканчивая «Ц» – ЦСКА, где Плотников. Бурдасов ушел, другие ушли... Почему СКА никто не подходит? Может, в консерватории что-то надо подправить?

В свое время Александр Иванович Медведев создал систему СКА. Задумки были хорошие. Все это существует, но не работает.

И тренеров питерских не подготовили, и игроков мало. Такая нестабильность не может принести результат, – сказал бывший хоккеист СКА.

В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Йёзе Морино, он же Роман Ротенберг, во главе
команды,это Смеху подробное явление.
Хотя бабки решают...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий