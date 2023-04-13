Экс-игрок СКА Меньшиков: «ЦСКА был лучше, несмотря на слова Ротенберга про систему. Михайлов тренировал СКА, говорил – дайте 5 лет. Проходило 5 лет – все так же оставалось»

Константин Меньшиков считает, что ЦСКА был лучше СКА в плей-офф КХЛ.

ЦСКА обыграл СКА в финале Западной конференции со счетом 4-2 в серии.

– Ну что сказать... Снова не хватило СКА опыта, не хватило игроков, которые могли бы что-то решить. Во всех линиях были ошибки: и защитники ошибались, и нападающие не забивали.

Одним словом, ЦСКА лучше был, несмотря на то что, как говорит Роман Ротенберг, у СКА работает система...

– И ее надо совершенствовать.

– Он все правильно говорит. Систему надо совершенствовать. И соперников надо изучать. Но на это было время в регулярном чемпионате. Они под 70 матчей там провели.

Что ж ни одного звена ведущего нет? Вратаря надежного? Значит, надо ставить задачу на пятилетку, как делал в свое время.

Знаете, когда Михайлов тренировал СКА в девяностых, он говорил генералам: дайте мне пять лет, я сейчас возьму молодежь, все подготовлю. Проходило пять лет – и все в таком же состоянии оставалось.

– Я помню, Борис Петрович все время что-то обещал.

– А результата не было. Сейчас штаб СКА не справился с задачей. Там и Юрзинов, и Зубов – опытные люди работают.

– говорит, что эта команда – на вырост.

– Ну это я, знаете, сколько слышу? Сколько живу в Питере, столько и слышу. Елки-палки... Сколько людей через СКА проходит каждый сезон? По 10-12 человек. Каким словом они это называют?..

– Ротация.

– Да, ротация. Но, как ее понимать? Это от хорошей жизни или от плохой? Невозможно в России найти сорок хороших хоккеистов.

Кто был в СКА, все в других командах на хорошем счету, начиная от «А» – «Авангарда», где Ткачев, и заканчивая «Ц» – , где Плотников. Бурдасов ушел, другие ушли... Почему СКА никто не подходит? Может, в консерватории что-то надо подправить?

В свое время Александр Иванович Медведев создал систему СКА. Задумки были хорошие. Все это существует, но не работает.

И тренеров питерских не подготовили, и игроков мало. Такая нестабильность не может принести результат, – сказал бывший хоккеист СКА.

В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф