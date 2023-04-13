КХЛ будет учитывать бонусы под потолком зарплат со следующего сезона
Бонусы будут учитываться под потолком зарплат КХЛ со следующего сезона.
Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
«Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат.
Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать», – сказал Морозов.
Хотя особо уже не выровняешь возможности команд.
У бедных просто нет денег до середины, у середины нет денег до богатых.
Ну и такие плюсы-минусы, как локация, админресурс, возможность борьбы за высокие раунды и КГ.
Обходили стороной эти 900 м...