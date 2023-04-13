КХЛ будет учитывать бонусы под потолком зарплат со следующего сезона

Бонусы будут учитываться под потолком зарплат КХЛ со следующего сезона.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат.

Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать», – сказал Морозов.