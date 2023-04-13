КХЛ будет учитывать бонусы под потолком зарплат со следующего сезона

Теги Алексей Морозов КХЛ Чемпионат.com деньги потолок зарплат Хоккей

Бонусы будут учитываться под потолком зарплат КХЛ со следующего сезона.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат.

Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в размере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать», – сказал Морозов.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ m4jh6829tv
С таким подходом лига совсем просядет, так хотя бы за деньги можно хороших игроков привлечь, а так уедут и будет тот же вхл только чуть интереснее
Всем места в НХЛ не хватит. Подвинутся по деньгам малость (ну, или, не малость). Больше будут молодежи доверять, и те будут расти. Крупных рыб, вероятно, будет меньше. Это, да. Или средние игроки будут получать меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
megaotstoi
Заявку ограничить бы еще
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
megaotstoi
Заявку ограничить бы еще
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
Ответ m4jh6829tv
С таким подходом лига совсем просядет, так хотя бы за деньги можно хороших игроков привлечь, а так уедут и будет тот же вхл только чуть интереснее
А куда они уедут? В НХЛ не так много мест, чтобы прямо все уехали, что надо заваливать игроков в КХЛ деньгами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
И это правильно.
Хотя особо уже не выровняешь возможности команд.
У бедных просто нет денег до середины, у середины нет денег до богатых.
Ну и такие плюсы-минусы, как локация, админресурс, возможность борьбы за высокие раунды и КГ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m4jh6829tv
Ответ *BG*
Это - хорошо. Возможно будет меньше мутных схем.
С таким подходом лига совсем просядет, так хотя бы за деньги можно хороших игроков привлечь, а так уедут и будет тот же вхл только чуть интереснее
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Самое время Ротенбергу уйти из хоккея. Шансов больше нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Одобряю, а за счёт лазеек в правилах.
Обходили стороной эти 900 м...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ Серый
Переходы - в смысле обмены на денежную компенсацию? Да, было бы круто.
Да.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Ыжык
Ещё туда же молодых и деньги за переходы и расторжения.
Переходы - в смысле обмены на денежную компенсацию? Да, было бы круто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вятич
Абсолютно верное решение из разряда объективного выравнивания, а не в нужную сторону.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
трёхочковую систему не хотят вернуть? Или опять весь сезон расписки наблюдать?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldgordon
Ну это нормальное решение, надеюсь будет меньше всякой мути, когда бонусы превышают зарплату.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeoSk
а все что сверх потолка в конвертах?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ещё туда же молодых и деньги за переходы и расторжения.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Интересный будет сезон
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Это - хорошо. Возможно будет меньше мутных схем.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гороховик
А вот это хорошо, а то надоели туда прятать миллионы за пять очков.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий