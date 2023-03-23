Депутат Журова: «Жаль, что из ИИХФ ушел наш друг Фазель. Он принял такое решение, так как понимал, что ему будет тяжело отстаивать интересы России»

Светлана Журова отреагировала на продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«К сожалению, сейчас все допуски и недопуски происходят на усмотрение федераций. Жаль, что Международная федерация хоккея не смотрит на и не следует их опыту, там наши хоккеисты выступают и все в порядке.

Жаль, что из ушел наш друг , но он и принял такое решение, потому что понимал, что ему будет тяжело отстаивать интересы России.

Жаль, конечно, что наших хоккеистов не допустили, не получится играть на отборочных турнирах и чемпионате мира. Ну, что теперь делать? Посмотрим, как они будут там без нас», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

У Рене Фазеля есть паспорт РФ и яблочный бизнес с Геннадием Тимченко! Удивительная пенсия экс-босса хоккея