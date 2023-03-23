Депутат Журова: «Жаль, что из ИИХФ ушел наш друг Фазель. Он принял такое решение, так как понимал, что ему будет тяжело отстаивать интересы России»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Рене Фазель НХЛ Светлана Журова ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ Хоккей

Светлана Журова отреагировала на продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«К сожалению, сейчас все допуски и недопуски происходят на усмотрение федераций. Жаль, что Международная федерация хоккея не смотрит на НХЛ и не следует их опыту, там наши хоккеисты выступают и все в порядке.

Жаль, что из ИИХФ ушел наш друг Рене Фазель, но он и принял такое решение, потому что понимал, что ему будет тяжело отстаивать интересы России.

Жаль, конечно, что наших хоккеистов не допустили, не получится играть на отборочных турнирах и чемпионате мира. Ну, что теперь делать? Посмотрим, как они будут там без нас», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

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10 комментариев

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avcgloronalduMU
а другом он стал просто так, прям за так))
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Павел Ларичев
Уже даже не палится.
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Михаил Шаповалов
Спортс, сделайте пожалуйста фильтр, включая который мы не будем получать "новости" от всяких чинуш.
+2
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catcher69
Ответ DenSpM
"он и принял такое решение, потому что понимал, что ему будет тяжело отстаивать интересы России." Интересно, с каких это пор президент федерации должен отстаивать интересы какой-то отдельной страны? С тех пор как стал "другом"?
друг в беде не бросит лишнего не попросит...(с)
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catcher69
Ответ verdi
Яблоневый сад, что еще нужно, чтобы встретить безбедную пенсию?
будут и в сургуте яблони цвести...
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catcher69
типичное доисторическое мышление присущее постимперскому плебсу
+4
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Валентина Николаевна
Так ему не до хоккея теперь, у Фазеля сейчас яблочный бизнес
+6
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Ковид 07.10.52
А эта "политическая кляча" все считает. что там . как у нас решает один человек...
+7
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verdi
Яблоневый сад, что еще нужно, чтобы встретить
безбедную пенсию?
+3
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DenSpM
"он и принял такое решение, потому что понимал, что ему будет тяжело отстаивать интересы России."
Интересно, с каких это пор президент федерации должен отстаивать интересы какой-то отдельной страны? С тех пор как стал "другом"?
+12
0
+12
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