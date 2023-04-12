Соркин забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в КХЛ – на 13-й секунде матча со СКА

Теги ЦСКА СКА Константин Пушкарев КХЛ рекорды Кубок Гагарина Симон Ялмарссон Максим Соркин Хоккей

Максим Соркин забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.

Нападающий стал автором шайбы на 13-й секунде шестого матча серии со СКА.

Это самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и второй показатель в розыгрышах Кубка Гагарина.

Прежнее достижение команды в кубковых матчах принадлежало Симону Ялмарссону, который забил на 47-й секунде в ворота «Сочи» в плей-офф-2015.

Гол Соркина – самый быстрый для ЦСКА в КХЛ и с учетом регулярных чемпионатов. Ранее на 22-й секунде забивали Александр Суглобов («Амуру», 20 ноября 2008 года) и Джефф Плэтт («Нефтехимику», 15 января 2016 года).

Самый быстрый гол в истории розыгрышей Кубка Гагарина забил Константин Пушкарев («Барыс») на 11-й секунде игры с «Трактором» в плей-офф-2017.

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1 комментарий

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Рустам Давудов
Оказывается 13 это счастливое!)
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