Соркин забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в КХЛ – на 13-й секунде матча со СКА

Максим Соркин забил самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.

Нападающий стал автором шайбы на 13-й секунде шестого матча серии со СКА.

Это самый быстрый гол в истории ЦСКА в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и второй показатель в розыгрышах Кубка Гагарина.

Прежнее достижение команды в кубковых матчах принадлежало , который забил на 47-й секунде в ворота «Сочи» в плей-офф-2015.

Гол Соркина – самый быстрый для в КХЛ и с учетом регулярных чемпионатов. Ранее на 22-й секунде забивали Александр Суглобов («Амуру», 20 ноября 2008 года) и Джефф Плэтт («Нефтехимику», 15 января 2016 года).

Самый быстрый гол в истории розыгрышей Кубка Гагарина забил («Барыс») на 11-й секунде игры с «Трактором» в плей-офф-2017.