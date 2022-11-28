ЦСКА обыграл «Витязь», отыгравшись с 0:3 и 3:4. 19-летний Васин забил в дебютном матче
ЦСКА обыграл «Витязь», дважды отыгравшись по ходу матча.
Команда Сергея Федорова победила «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:4). После первого периода москвичи проигрывали со счетом 0:3.
ЦСКА отыграл три шайбы к 49-й минуте – отличились Никита Нестеров, Андрей Светлаков и Матвей Васин . Для последнего, 19-летнего форварда, этот матч был дебютным.
На 53-й минуте ЦСКА вновь пропустил – от Скотта Уилсона. Однако в концовке армейцы вырывали победу, забросив три безответные шайбы – Максим Соркин сравнял счет, а Светлаков и Нестеров оформили дубли.
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