ЦСКА обыграл «Витязь», отыгравшись с 0:3 и 3:4. 19-летний Васин забил в дебютном матче

обыграл , дважды отыгравшись по ходу матча.

Команда Сергея Федорова победила «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:4). После первого периода москвичи проигрывали со счетом 0:3.

ЦСКА отыграл три шайбы к 49-й минуте – отличились , и Матвей Васин . Для последнего, 19-летнего форварда, этот матч был дебютным.

На 53-й минуте ЦСКА вновь пропустил – от Скотта Уилсона. Однако в концовке армейцы вырывали победу, забросив три безответные шайбы – сравнял счет, а Светлаков и Нестеров оформили дубли.