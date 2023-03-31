Владислав Каменев: «ЦСКА и СКА не любят друг друга, всегда плотные матчи. Одним словом – будет дерби»

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Владислав Каменев заявил, что ЦСКА и СКА не любят друг друга.

Команды встретятся в серии финала Западной конференции.

– Следующий раунд против СКА. Особенный соперник?

– Скажу так, что оба клуба друг друга не любят. Отсюда всегда такие плотные, боевые матчи. Одним словом – это будет дерби.

Есть ли усталость? Не устал, от таких игр идет интерес к нашему чемпионату. Думаю, болельщикам тоже интересно. 

– Многие говорят о перекрестном плей-офф. Есть ли мнение на этот счет?

– Может быть, было бы интересно провести в подобном формате, когда играет Запад против Востока.

Не знаю. Есть плюсы, есть минусы. Не могу что-то решать в этом вопросе, – сказал нападающий ЦСКА.

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1 комментарий

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Олег
Росс-нефть, против -Газпрома .Как это всё надоело.
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