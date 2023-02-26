Улльмарк одержал 30 побед в 37 матчах сезона – 2-й результат в истории НХЛ

одержал 30 побед в 37 матчах сезона – 2-й результат в истории НХЛ.

Вратарь «Бостона» отразил 26 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1), а также забил гол в пустые ворота.

Победа стала для него 30-й в 37 играх сезона (93,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,86).

Быстрее всех в истории 30 побед в сезоне одержал Тайни Томпсон из « » в сезоне-1929/30 (в 35 играх).

Третье место делят (1995/96, «Детройт») и (2015/16, «Вашингтон») – по 30 побед в 38 играх.