Улльмарк одержал 30 побед в 37 матчах сезона – 2-й результат в истории НХЛ

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Линус Улльмарк одержал 30 побед в 37 матчах сезона – 2-й результат в истории НХЛ.

Вратарь «Бостона» отразил 26 бросков из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1), а также забил гол в пустые ворота. 

Победа стала для него 30-й в 37 играх сезона (93,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,86). 

Быстрее всех в истории НХЛ 30 побед в сезоне одержал Тайни Томпсон из «Бостона» в сезоне-1929/30 (в 35 играх). 

Третье место делят Крис Осгуд (1995/96, «Детройт») и Брэйден Холтби (2015/16, «Вашингтон») – по 30 побед в 38 играх. 

2 комментария

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Антон
Приятно смотреть на Бостон. Игра, близкая к эталонной. Посмотрим, хватит ли их на плов.
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Samsonov_24_4_11_15
Улльмарк красава, но Спортс вообще собирается делать новость про драку Лучича и МакДермида?) про такую драку стоит сделать отдельную, пусть это и Луч, но уложил Кертиса очень здорово)
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