Капризов – 3-й россиянин в НХЛ в XXI веке с 2+ сезонами подряд с 40 шайбами. Первые двое – Ковальчук и Овечкин

Теги рейтинги Миннесота Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ рекорды Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов – 3-й россиянин в НХЛ в XXI веке с 2+ сезонами подряд с 40 шайбами.

Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:3). 

В активе 25-летнего форварда 40 шайб в 67 играх, в прошлом сезоне было 47 в 81. Он установил рекорд «Уайлд» по числу сезонов с 40+ шайбами. 

Кроме того, Капризов – 3-й россиянин в НХЛ в XXI веке с двумя или более сезонами с 40+ шайбами.

Первые двое – Илья Ковальчук (6 сезонов подряд, 2003/04 – 2009/10, «Атланта» и «Нью-Джерси») и Александр Овечкин (серии из 5, дважды 3 и 2 сезонов подряд, «Вашингтон»).

Никите Кучерову («Тампа») не хватило одной шайбы в сезоне-2017/18 для серии из 3 сезонов подряд (2016/17 – 40 шайб в 76 играх, 2017/18 – 39 в 80, 2018/19 – 41 в 82). 

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6 комментариев

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genowayy
Эх, Илья Илья. Мог бы с Саней зарубиться в гонке по голам.
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STB
Ответ See what
Кузьменко и в 27 лет не достиг 40 шайб
а Кузнецов в почти 31 год и 15 не забил. а сказать то ты что хотел?
+3
0
+3
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Crenk
Следующим таковым станет Кузьменко
+1
-1
0
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ruslanych
Ответ See what
Кузьменко и в 27 лет не достиг 40 шайб
Тут сразу несколько но. Во-первых, это дебютный сезон Кузьменко в НХЛ, во-вторых, у него есть игра в запасе. В-третьих, причем тут вообще Кузьменко-то?
+10
0
+10
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See what
Кузьменко и в 27 лет не достиг 40 шайб
+2
-7
-5
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Bartez1986
Кирилл хорош. Надеюсь, и в слове пошумит
+5
0
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