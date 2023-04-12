Капризов – 3-й россиянин в НХЛ в XXI веке с 2+ сезонами подряд с 40 шайбами. Первые двое – Ковальчук и Овечкин
Кирилл Капризов – 3-й россиянин в НХЛ в XXI веке с 2+ сезонами подряд с 40 шайбами.
Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:3).
В активе 25-летнего форварда 40 шайб в 67 играх, в прошлом сезоне было 47 в 81. Он установил рекорд «Уайлд» по числу сезонов с 40+ шайбами.
Кроме того, Капризов – 3-й россиянин в НХЛ в XXI веке с двумя или более сезонами с 40+ шайбами.
Первые двое – Илья Ковальчук (6 сезонов подряд, 2003/04 – 2009/10, «Атланта» и «Нью-Джерси») и Александр Овечкин (серии из 5, дважды 3 и 2 сезонов подряд, «Вашингтон»).
Никите Кучерову («Тампа») не хватило одной шайбы в сезоне-2017/18 для серии из 3 сезонов подряд (2016/17 – 40 шайб в 76 играх, 2017/18 – 39 в 80, 2018/19 – 41 в 82).
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