Бирюков об игре «Металлурга» с «Рейнджерс»: «Думал, они разорвут нас в клочья, но мы играли здорово, могли выиграть. Исторический матч!»

Евгений Бирюков поделился воспоминаниями об игре «Металлурга» против «Рейнджерс».

Российская команда уступила со счетом 3:4 в матче на Кубке Виктории-2008.

– Что помните об этом матче?

– Только крутые воспоминания. Исторический матч! Хотелось попробовать свои силы против команды . Посмотреть на их игроков. Мы могли выиграть и дали хороший бой. Воспоминания на всю жизнь.

– Помните, против какой тройки «Рейнджерс» выходили?

– Нет. Раньше вообще не использовали наложение смен и звеньев на конкретные тройки. Точно помню, за «Рейнджерс» играли Доус, Друри, Гомес, Дима Калинин, Коля Жердев, а работал помощником главного тренера. Когда мы пересеклись в « », он нам рассказывал о том матче.

– Что рассказывал? Ваши ошибки в обороне?

– Нет-нет, зачем же? (Улыбается) Говорил, что руководил «Рейнджерс» против нас.

– Игра против «Рейнджерс» – это запредельный уровень?

– В том-то и дело, что нет. Все почувствовали, что можем легко играть с такими командами. Такие же игроки. Думал, выйдем, и «Рейнджерс» разорвут нас в клочья, но мы играли здорово. Вели почти весь матч, но пропустили в самом конце.

– Я пересматривал матч перед интервью. Больше всего запомнился первый гол Платонова. Как же классно Денис бросил.

– Да, здорово он дал. Притормозил, бросил и попал в ближний угол .

– Думаю, Лундквист тогда не знал, кто такой Платонов.

– Возможно, «Рейнджерс» недооценили нас. Думаю, так и было. Но гол, конечно, получился крутой.

– Перед игрой руки не тряслись?

– Не сказал бы. Мандраж был. Но это нормально, когда такой ажиотаж. Если нет мандража, то игроку просто по барабану, как пойдет матч. Но руки не тряслись и ноги не подкашивались.

– Поражение от «Рейнджерс» стало ударом?

– Было обидно. Мы могли выиграть такой уникальный матч. Сделали все для этого, но череда событий не позволила победить. Это, конечно, досадно. Но времени грустить не было. Продолжался сезон, плюс мы играли в Лиге чемпионов, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Бирюков.