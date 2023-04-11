Бирюков о работе с Кинэном: «Мусорки летали в раздевалке, клюшки и планшетки ломались»

Евгений Бирюков поделился воспоминаниями о работе с тренером Майком Кинэном в «Металлурге».

– Майк Кинэн в сравнении с Кингом совсем другой тренер?

– Конечно. Майк – больше мотиватор с таким бэкграундом.

– Многие игроки рассказывали, что волновались перед первым знакомством с Кинэном. Все-таки в «Металлург» ехал сам Железный Майк!

– Такое было. Все так думали. В клуб пришел тренер, который столько проработал, столько выиграл. Никогда не знаешь, чего ожидать. А когда познакомились, поняли: не такой уж он и железный. Майк просто требовал, чтобы игроки отдавали все, что есть. Безразличия на площадке он не прощал.

– Помните случай, когда Майк проявил железный характер?

– Таких моментов много. Мусорки летали в раздевалке, клюшки и планшетки ломались. Помню самую короткую утреннюю раскатку перед игрой в карьере. Три минуты! На первом же упражнении что-то не получалось. Майк сказал один раз, второй, а потом послал нас и выгнал всех со льда: «Увидимся вечером!» Мы на лед выйти не успели, как раскатка закончилась.

– И как сыграли в тот день?

– Не помню. Помню, как мы смеялись в раздевалке, что нам нужно зацепиться за эту раскатку. Наверное, мы все-таки проиграли. Если бы победили, всегда была бы такая раскатка на три минуты.

– Майкл Пелино полностью отвечал за тактику в штабе Кинэна?

– Не только он. Тактика была на Пелино и Илье Петровиче [Воробьев]. А Кинэн отвечал за эмоциональную составляющую. Пелино – фанат хоккея. В штабе Майк брал на себя роль доброго полицейского. Досконально относился к деталям. Практически спал с компьютером, разбирая игры.

– Представить Пелино ломающим планшетку вы не можете?

– Нет. Но не сказал бы, что Пелино такой пушистый и мягкий. Он мог и прикрикнуть. Но в штабе Кинэн отвечал за эмоциональную часть, а Пелино – за техническую, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Бирюков.