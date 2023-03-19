Плотников стал 7-м игроком в истории КХЛ с 800 матчами с учетом плей-офф

Теги ЦСКА рейтинги Данис Зарипов Евгений Бирюков Илья Каблуков Сергей Мозякин КХЛ рекорды Кубок Гагарина Сергей Плотников Вадим Шипачев Андрей Стась Хоккей

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников проводит 800-й матч в КХЛ.

Юбилейной для игрока стала игра второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Плотников стал седьмым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Евгению Бирюкову (968), Вадиму Шипачеву (904), Илье Каблукову (894), Сергею Мозякину (842), Данису Зарипову (817) и Андрею Стасю (803).

На данный момент на счету Плотникова 469 (202+267) очков в 800 играх в лиге с учетом плей-офф.

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1 комментарий

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Cst Cap
Напишите там в КХЛ/Спортлото, что регулярный чемпионат и плэй-офф разные соревнования, НЕ надо складывать статистику ради красивых циферок. Ну в РПЛ же не плюсуют матчи Кубка к Чемпионату, ну сходите на сайт НХЛ и изучите вопрос!
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