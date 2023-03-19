Плотников стал 7-м игроком в истории КХЛ с 800 матчами с учетом плей-офф

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников проводит 800-й матч в КХЛ.

Юбилейной для игрока стала игра второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Плотников стал седьмым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Евгению Бирюкову (968), (904), (894), Сергею Мозякину (842), (817) и Андрею Стасю (803).

На данный момент на счету Плотникова 469 (202+267) очков в 800 играх в лиге с учетом плей-офф.