Экс-защитник «Северстали» Ондржей Немец завершил карьеру

Чемпион мира в составе сборной Чехии Ондржей Немец завершил игровую карьеру.

«Многие люди приходили ко мне с просьбой продолжать, но я на 100% полон решимости никогда больше не играть в профессиональный хоккей.

ЧМ в Германии, Олимпиада, я имел честь играть с лучшими чешскими хоккеистами этого поколения. Мне выпала честь играть против лучших хоккеистов мира этого поколения.

Я до сих пор не могу свыкнуться с этим, но это была отличная карьера, и мне нечего стыдиться», – сказал защитник.

Ранее Немец играл за « », «Лев», « » и . Всего он провел 357 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 121 (40+81) балл.

Последним клубом 38-летнего защитника стал чешский « ». В 63 матчах сезона-2022/23 игрок отметился 16 передачами.