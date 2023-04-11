Экс-защитник «Северстали» Ондржей Немец завершил карьеру

Теги ЦСКА Северсталь Сборная Чехии по хоккею чемпионат Чехии Всетин КХЛ Атлант Ондржей Немец Лев Хоккей

Чемпион мира в составе сборной Чехии Ондржей Немец завершил игровую карьеру.

«Многие люди приходили ко мне с просьбой продолжать, но я на 100% полон решимости никогда больше не играть в профессиональный хоккей.

ЧМ в Германии, Олимпиада, я имел честь играть с лучшими чешскими хоккеистами этого поколения. Мне выпала честь играть против лучших хоккеистов мира этого поколения.

Я до сих пор не могу свыкнуться с этим, но это была отличная карьера, и мне нечего стыдиться», – сказал защитник.

Ранее Немец играл за «Северсталь», «Лев», «Атлант» и ЦСКА. Всего он провел 357 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 121 (40+81) балл.

Последним клубом 38-летнего защитника стал чешский «Всетин». В 63 матчах сезона-2022/23 игрок отметился 16 передачами.

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1 комментарий

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FaithDevotion
Классный был игрок
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