Квартальнов возглавит сборную Беларуси в матчах майского турне

Теги Андрей Мезин Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск ФХБ Павел Перепехин Крэйг Вудкрофт Хоккей

Дмитрий Квартальнов возглавит сборную Беларуси в матчах майского турне.

Крэйг Вудкрофт покидает пост главного тренера команды.

«На прошедшем сегодня заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси состоялось обсуждение возможных кандидатур, и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего турнира «Liga Stavok. Большой тур сборной».

На пост главного тренера была утверждена кандидатура Дмитрия Квартальнова, ранее достигшего договоренности о сотрудничестве с минским «Динамо». Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и Андрей Мезин, уже имеющие опыт работы с национальной командой.

Таким образом, сотрудничество Крэйга Вудкрофта с национальной сборной прекращено», – говорится в сообщении ФХБ.

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