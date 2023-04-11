Квартальнов возглавит сборную Беларуси в матчах майского турне
Дмитрий Квартальнов возглавит сборную Беларуси в матчах майского турне.
Крэйг Вудкрофт покидает пост главного тренера команды.
«На прошедшем сегодня заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси состоялось обсуждение возможных кандидатур, и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего турнира «Liga Stavok. Большой тур сборной».
На пост главного тренера была утверждена кандидатура Дмитрия Квартальнова, ранее достигшего договоренности о сотрудничестве с минским «Динамо». Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и Андрей Мезин, уже имеющие опыт работы с национальной командой.
Таким образом, сотрудничество Крэйга Вудкрофта с национальной сборной прекращено», – говорится в сообщении ФХБ.
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