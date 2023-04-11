Дмитрий Квартальнов возглавит сборную Беларуси в матчах майского турне.

покидает пост главного тренера команды.

«На прошедшем сегодня заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси состоялось обсуждение возможных кандидатур, и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего турнира «Liga Stavok. Большой тур сборной».

На пост главного тренера была утверждена кандидатура , ранее достигшего договоренности о сотрудничестве с минским « ». Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и , уже имеющие опыт работы с национальной командой.

Таким образом, сотрудничество Крэйга Вудкрофта с национальной сборной прекращено», – говорится в сообщении ФХБ.