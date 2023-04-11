Экс-глава ФХБ Басков о Квартальнове в минском «Динамо»: «Вектор развития клуба не меняется. Он продолжит быть трамплином для талантливых белорусов»

Экс-глава ФХБ Дмитрий Басков высказался о Дмитрии Квартальнове в минском «Динамо».

Сегодня стало известно, что 57-летний специалист возглавит белорусский клуб .

« сам проявил высокую заинтересованность в работе в Беларуси. Он уже успел соскучиться по работе, полон мотивации и новых идей.

Квартальнов – тренер с большими и, главное, оправданными амбициями, и часть его видения хоккея – это работа с молодежью, что и стало определяющим при выборе в пользу этого специалиста.

«Динамо» продолжит играть важную роль профессионального трамплина для талантливых белорусов при переходе из молодежного хоккея во взрослый.

Эта модель уже оправдала себя, дав возможность раскрыться многим молодым белорусам. Важно, что смена тренера в минском « » не меняет вектор развития клуба», – сказал сенатор, ранее возглавлявший Федерацию хоккея Беларуси.