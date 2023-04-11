Жиру сегодня набрал 1000-е очко в НХЛ, как и Павелски. Впервые в истории это удалось 2 игрокам в один день
Форвард «Оттавы» Клод Жиру набрал 1000-е очко в НХЛ.
35-летний нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче с «Каролиной» (3:2) в регулярном чемпионате.
На его счету 1001 (328+673) балл в 1099 играх в рамках регулярок. В текущем сезоне – 78 (34+44) очков в 81 игре.
Сегодняшний день стал первым в истории НХЛ, когда отметки 1000 очков достигли сразу 2 игрока. Также это удалось 38-летнему форварду «Далласа» Джо Павелски.
Еще один матч остался против "Баффалы", а там порезвиться можно - команды веселые, турнирных задач уже не решают.