Жиру сегодня набрал 1000-е очко в НХЛ, как и Павелски. Впервые в истории это удалось 2 игрокам в один день

Теги Оттава Даллас Джо Павелски НХЛ Клод Жиру Хоккей

Форвард «Оттавы» Клод Жиру набрал 1000-е очко в НХЛ.

35-летний нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче с «Каролиной» (3:2) в регулярном чемпионате. 

На его счету 1001 (328+673) балл в 1099 играх в рамках регулярок. В текущем сезоне – 78 (34+44) очков в 81 игре. 

Сегодняшний день стал первым в истории НХЛ, когда отметки 1000 очков достигли сразу 2 игрока. Также это удалось 38-летнему форварду «Далласа» Джо Павелски

4 комментария

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гилберт
Ответ Deathspell Omega
А казалось, что Жиру в "Оттаву" доигрывать уходит...а тут вон оно как, по голам уже повторил свой лучший результат в карьере - 34 гола, так еще и превзойти его может. Еще один матч остался против "Баффалы", а там порезвиться можно - команды веселые, турнирных задач уже не решают.
Я вообще удивился что Жиру всего 35 лет. Ещё играть и играть!
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Bob77
Ответ Deathspell Omega
А казалось, что Жиру в "Оттаву" доигрывать уходит...а тут вон оно как, по голам уже повторил свой лучший результат в карьере - 34 гола, так еще и превзойти его может. Еще один матч остался против "Баффалы", а там порезвиться можно - команды веселые, турнирных задач уже не решают.
Баффало борется за плей-офф.
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гилберт
Очень красивый сезон!
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Deathspell Omega
А казалось, что Жиру в "Оттаву" доигрывать уходит...а тут вон оно как, по голам уже повторил свой лучший результат в карьере - 34 гола, так еще и превзойти его может.
Еще один матч остался против "Баффалы", а там порезвиться можно - команды веселые, турнирных задач уже не решают.
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