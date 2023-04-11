38-летний Павелски – 5-й игрок в истории с 1000 очков в НХЛ, выбранный в 7-м раунде драфта или ниже

Теги рейтинги Даллас Джо Павелски НХЛ драфт НХЛ Дэйв Тэйлор Тео Флери Люк Робитайл Даг Гилмор Хоккей

38-летний Джо Павелски – 5-й игрок из 7-го раунда драфта НХЛ, набравший 1000 очков в лиге.

Форвард «Далласа» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:1). 

На счету американца 448 шайб и 552 результативные передачи в 1248 играх в рамках регулярок. В текущем сезоне – 76 (27+49) баллов в 80 играх.

Павелски стал 5-м игроком в истории из 7-го раунда драфта (или ниже), достигшим отметки 1000 очков. Он был выбран «Сан-Хосе» под общим 205-м номером на драфте НХЛ-2003.

До него преуспели Даг Гилмор (7-й раунд драфта-1982, 1414 очков), Люк Робитайл (9-й раунд драфта-1984, 1394 очков), Тео Флери (8-й раунд драфта-1987, 1088 очков) и Дэйв Тэйлор (15-й раунд драфта-1975, 1069 очков)

Отметим, что драфт НХЛ стал проводиться в формате 7 раундов с 2005 года. С 1969 по 2004 годы их было больше. 

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3 комментария

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Andrey-Kiev
Какие имена в этом списке, аж не верится, что Гилмора и Робитайла так низко выбирали...
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Bartez1986
76 очков в 38 лет - шикарный результат!
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usenko
Павелски реально крут, но и лайнсмен молодец, пока команда поздравляла он уже оьвез шайбу на скамейку старз.
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