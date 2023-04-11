38-летний Павелски – 5-й игрок в истории с 1000 очков в НХЛ, выбранный в 7-м раунде драфта или ниже

38-летний Джо Павелски – 5-й игрок из 7-го раунда драфта НХЛ, набравший 1000 очков в лиге.

Форвард « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:1).

На счету американца 448 шайб и 552 результативные передачи в 1248 играх в рамках регулярок. В текущем сезоне – 76 (27+49) баллов в 80 играх.

стал 5-м игроком в истории из 7-го раунда драфта (или ниже), достигшим отметки 1000 очков. Он был выбран «Сан-Хосе» под общим 205-м номером на драфте НХЛ-2003.

До него преуспели (7-й раунд драфта-1982, 1414 очков), (9-й раунд драфта-1984, 1394 очков), (8-й раунд драфта-1987, 1088 очков) и Дэйв Тэйлор (15-й раунд драфта-1975, 1069 очков)

Отметим, что драфт НХЛ стал проводиться в формате 7 раундов с 2005 года. С 1969 по 2004 годы их было больше.