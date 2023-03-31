СКА и «Локомотив» – претенденты на форварда московского «Динамо» О′Делла
Эрик О′Делл может перейти в СКА или «Локомотив».
Петербургский и ярославский клубы называются основными претендентами на 32-летнего канадского нападающего, у которого завершается соглашение с московским «Динамо».
О′Делл провел 35 из 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы спины.
Как пишет «Чемпионат», в «Динамо» опасаются, что канадец может в любой момент снова выпасть из состава из-за подверженности травмам.
В такой ситуации московский клуб не хочет рисковать, предлагая хоккеисту улучшенное финансовое предложение.
Эрик набрал 31 (16+15) балл в регулярном чемпионате. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.
В последнее время Динамо какой-то трамплин для мастеровитых и хороших игроков...