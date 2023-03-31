СКА и «Локомотив» – претенденты на форварда московского «Динамо» О′Делла

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Петербургский и ярославский клубы называются основными претендентами на 32-летнего канадского нападающего, у которого завершается соглашение с московским «Динамо».

О′Делл провел 35 из 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы спины.

Как пишет «Чемпионат», в « » опасаются, что канадец может в любой момент снова выпасть из состава из-за подверженности травмам.

В такой ситуации московский клуб не хочет рисковать, предлагая хоккеисту улучшенное финансовое предложение.

Эрик набрал 31 (16+15) балл в регулярном чемпионате. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.