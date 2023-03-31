СКА и «Локомотив» – претенденты на форварда московского «Динамо» О′Делла

Теги Локомотив СКА возможные переходы КХЛ Эрик О′Делл Динамо Чемпионат.com Хоккей

Эрик О′Делл может перейти в СКА или «Локомотив».

Петербургский и ярославский клубы называются основными претендентами на 32-летнего канадского нападающего, у которого завершается соглашение с московским «Динамо».

О′Делл провел 35 из 68 матчей в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы спины.

Как пишет «Чемпионат», в «Динамо» опасаются, что канадец может в любой момент снова выпасть из состава из-за подверженности травмам.

В такой ситуации московский клуб не хочет рисковать, предлагая хоккеисту улучшенное финансовое предложение.

Эрик набрал 31 (16+15) балл в регулярном чемпионате. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.

7 комментариев

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Faroe
И отлично!…не нужен он Динамо!…толку от него ноль!
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Shamarin
Ответ Servelat-fcdm
У ски курс один - служить игрушкой Йозе Марино
При этом забирать первое место в регулярке с диким количеством заброшенных шайб и легендой московской динамы Юрзиком в качестве 69 тренера-консультанта.
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Кеша
Никто и не сомневался . СКА это зло российского хоккея .
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Кеша
Ответ Servelat-fcdm
У ски курс один - служить игрушкой Йозе Марино
Четко подметил . А это гавкающая голова Йозе . По всем веткам всех поносит , один Йозе самый лучший
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Servelat-fcdm
Ответ Shamarin
Про СКА - это точно вброс, там курс исключительно на россиян. Было бы желание, Питер себе может позволить качественных легов, а не любителей бороцца за 8 место из всяких московско-минских динам..
У ски курс один - служить игрушкой Йозе Марино
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Shamarin
Про СКА - это точно вброс, там курс исключительно на россиян. Было бы желание, Питер себе может позволить качественных легов, а не любителей бороцца за 8 место из всяких московско-минских динам..
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Алексей Парунцев
Ссылаются на травму, а он за меньшее количество игр, принёс пользу больше других.

В последнее время Динамо какой-то трамплин для мастеровитых и хороших игроков...
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