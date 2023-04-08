Глотов о Камалове: «Если кто-то думает, что у нас люди уедут на больничный после зацепа или столкновения, – это ошибка. В СКА бойцы мирового класса»

=Василий Глотов

СКА обыграл ЦСКА (3:1, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.

В первом периоде защитник ЦСКА Артем Сергеев был удален до конца матча за удар игроку СКА Никите Камалову колено в колено.

– Игрок ЦСКА иронично назвал героем Никиту Камалова, за силовой на котором Артем Сергеев получил штраф до конца игры. После жесткой атаки в колено он продолжил матч. Камалов играл через боль?

– Скажу, что каждую команду отделяют две победы от выхода в финал Кубка Гагарина, о котором все мечтают. Ради это ты играешь.

Если кто-то думает, что у нас люди после зацепа или столкновения уедут на больничный, это ошибка. У нас все бойцы мирового класса.

Камалов – в том числе. Он сегодня показал своим примером – пошел в бой, стиснув зубы, – сказал нападающий СКА.

💣 СКА за 17 секунд выиграл у ЦСКА! Финал Запада затягивается