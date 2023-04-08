Александер Нюландер забил в НХЛ впервые с 2020 года. Его выбрали под 8-м номером на драфте
Александер Нюландер забил гол в НХЛ впервые за три года
Шведский нападающий «Питтсбурга» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
Это первый гол форварда за «Пингвинс», а также первая шайба в лиге с 11 марта 2020 года. Тогда хоккеист выступал за «Чикаго».
Это седьмой матч Нюландера за «Питтсбург» в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе также есть одна результативная передача.
За фарм-клуб «пингвинов» Александер Нюландер набрал 50 (25+25) очков в 55 играх сезона АХЛ.
Нюландер был выбран «Баффало» под восьмым номером на драфте НХЛ-2016.
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