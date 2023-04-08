Александер Нюландер забил в НХЛ впервые с 2020 года. Его выбрали под 8-м номером на драфте

Теги Питтсбург Детройт НХЛ Александер Нюландер Хоккей

Александер Нюландер забил гол в НХЛ впервые за три года

Шведский нападающий «Питтсбурга» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Это первый гол форварда за «Пингвинс», а также первая шайба в лиге с 11 марта 2020 года. Тогда хоккеист выступал за «Чикаго».

Это седьмой матч Нюландера за «Питтсбург» в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе также есть одна результативная передача.

За фарм-клуб «пингвинов» Александер Нюландер набрал 50 (25+25) очков в 55 играх сезона АХЛ.

Нюландер был выбран «Баффало» под восьмым номером на драфте НХЛ-2016.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArmBoy90
Ну Санек Нюландер однозначно фейл драфта,в отличие от брата Вильяма,поэтому Баффало в свое время поскорее от него избавились.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Главное, сделан задел! Дальше пойдет, как по маслу! Ну или не пойдет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий