Александер Нюландер забил в НХЛ впервые с 2020 года. Его выбрали под 8-м номером на драфте

Александер Нюландер забил гол в НХЛ впервые за три года

Шведский нападающий « » отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против « ».

Это первый гол форварда за «Пингвинс», а также первая шайба в лиге с 11 марта 2020 года. Тогда хоккеист выступал за «Чикаго».

Это седьмой матч Нюландера за «Питтсбург» в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе также есть одна результативная передача.

За фарм-клуб «пингвинов» набрал 50 (25+25) очков в 55 играх сезона АХЛ.

Нюландер был выбран «Баффало» под восьмым номером на драфте НХЛ-2016.