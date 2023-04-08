Кудашов о селекции «Динамо»: «Поменяется несколько человек. Вокруг нас все шумит, но мы с первого дня задали вектор и ему следуем»
Алексей Кудашов высказался о селекции «Динамо»
Главный тренер московского клуба считает, что комплектование команды идет по плану.
– Есть ли уже понимание, на сколько процентов нужно обновлять команду в ходе межсезонья?
– Поменяется несколько человек в атаке и несколько в обороне. Сейчас не хотелось бы называть конкретных фамилий.
– Но изменения будут минимальными?
– Конечно. Мы же не случайно работаем, а идем согласно нашему плану. Вокруг нас все шумит, но мы с первого дня задали вектор и ему следуем. У нас нет никаких шараханий в сторону.
– В условиях нового лимита на легионеров уже определились с концепцией того, как нужно идти в сезон – один иностранный защитник и два нападающих или два иностранца в защите и один в атаке?
– Здесь же все зависит от рынка. Если мы найдём качественного российского защитника, то концепция может измениться. Пока тут нет четкого ответа, – сказал Кудашов.
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