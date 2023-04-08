Кудашов о новом контракте: «Динамо» – не пустой звук, хочется доделать работу до конца. Сериал наш некрасив, он не улучшает имидж клуба»

Алексей Кудашов высказался о подписании нового контракта с «Динамо»

В пятницу московский клуб официально объявил о продлении контрактов с главным тренером и его штабом на один сезон.

– На протяжении всего последнего месяца очень активно муссировалась история относительно вашего будущего в « ». Насколько довольны долгожданным разрешением ситуации и официальным продлением сотрудничества с московским клубом?

– На самом деле, еще месяц назад об этом впервые объявили, потом во второй раз сказали, что контракт будет продлен, и вот, наконец, это третий раз. Да, долго не было официальной информации, но мы проводили тренировки, занимались селекционными вопросами, поэтому наша работа ни в коем случае не прекращалась. Все шло своим чередом.

– Глядя на всю эту историю, происходившую вокруг вас, даже некоторые болельщики «Динамо» задавались вопросом – зачем вам все это нужно, ведь без работы вы бы точно не остались. Можете рассказать, почему вам все-таки хотелось остаться и продолжать работу именно в этом клубе?

– Наверное, я так сформулирую свое видение. Во-первых, для всех членов нашего тренерского штаба «Динамо» – это не пустой звук. За два года был проделан колоссальный объем работы. Мы продолжаем придерживаться той философии и того плана, которые были заданы с первого года. И мне хочется доделать работу до конца.

Да, все прекрасно понимают, что этот наш продолжающийся динамовский сериал некрасив. Он не улучшает имидж клуба и серьезно на все влияет, но наша задача заключается в том, чтобы довести работу до логического конца.

– В глубине души вы рассчитываете на нормализацию ситуации в следующем сезоне, что позволило бы полностью сосредоточиться на исключительно хоккейных вещах?

– Любая ситуация рано или поздно чем-то заканчивается (смеется). Моя задача как тренера – не обращать внимания на все это. Я как был, так и сейчас остаюсь полностью сконцентрирован только на хоккее и стараюсь заниматься исключительно своей командой, – сказал .