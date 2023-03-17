Миронов о «Динамо»: «Под руководством Кудашова вся команда развивается и уже вышла на новый уровень»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Андрей Миронов Максим Джиошвили Чемпионат.com Иван Муранов Хоккей

Андрей Миронов считает, что «Динамо» вышло на новый уровень под руководством Кудашова.

«У нас сформировался отличный коллектив – и сам по себе дружный, и в плане установившихся отношений между игроками, персоналом, и тренерским штабом. Это была хорошая семья. Так и должно быть при формировании команды, которая в будущем хочет достичь серьезных результатов.

Некоторые дебютанты КХЛ, тот же Максим Джиошвили, – с ходу заняли ведущие роли, а Иван Муранов вышел на совершенно другой уровень. Да и другие молодые игроки растут, развиваются и за прошедший год серьезно добавили в своем прогрессе.

Ожидания от будущего? Под руководством Алексея Кудашова вся команда развивается и уже вышла на новый уровень. Тренерский штаб прививает нам системный хоккей, в который мы играли с начала предсезонки и до конца плей-офф.

Понятно, что в межсезонье всегда проводится селекционная работа – кто-то из игроков покинет команду, кто-то в ней появится. Но для того, чтобы сохранялся коллектив, необходимо точечное усиление, а костяк команды должен точно оставаться. И тогда в следующем сезоне мы выйдем на более высокий уровень и будем добиваться серьезного результата», – сказал защитник «Динамо».

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4 комментария

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Михаил Никитов
Мы видим, дуболомная игра без мысли
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Андрей Королёнок
Шëл бы ты Андрюха вместе с Кудашовым куда нибудь развиваться.
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BW_world
Выйти на новый уровень=не выйти в следующий раунд плей-офф ?
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Ротор-Волгоград
Это что за уровень такой? В 6 и 7 матче в третьих периодах на прямых ногах кататься?
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