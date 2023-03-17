Миронов о «Динамо»: «Под руководством Кудашова вся команда развивается и уже вышла на новый уровень»

считает, что «Динамо» вышло на новый уровень под руководством Кудашова.

«У нас сформировался отличный коллектив – и сам по себе дружный, и в плане установившихся отношений между игроками, персоналом, и тренерским штабом. Это была хорошая семья. Так и должно быть при формировании команды, которая в будущем хочет достичь серьезных результатов.

Некоторые дебютанты , тот же , – с ходу заняли ведущие роли, а вышел на совершенно другой уровень. Да и другие молодые игроки растут, развиваются и за прошедший год серьезно добавили в своем прогрессе.

Ожидания от будущего? Под руководством Алексея Кудашова вся команда развивается и уже вышла на новый уровень. Тренерский штаб прививает нам системный хоккей, в который мы играли с начала предсезонки и до конца плей-офф.

Понятно, что в межсезонье всегда проводится селекционная работа – кто-то из игроков покинет команду, кто-то в ней появится. Но для того, чтобы сохранялся коллектив, необходимо точечное усиление, а костяк команды должен точно оставаться. И тогда в следующем сезоне мы выйдем на более высокий уровень и будем добиваться серьезного результата», – сказал защитник « ».