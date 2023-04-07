NCAA. Frozen Four. 2+1 от Кули помогли Миннесоте обыграть Бостон, гол Фантилли не спас Мичиган в матче с Куиннипаком
В Тампе определились финалисты студенческого чемпионата США
В полуфиналах Frozen Four университет Миннесоты был сильнее Бостонского университета, Мичиган проиграл Куиннипаку.
Frozen Four
1/2 финала
Миннесота – Бостон (University) – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
Форварды университета Миннесоты Люк Миттлстадт (младший брат форварда «Баффало», не задрафтован) и Логан Кули (3-й номер драфта НХЛ-2022, «Аризона») набрали по 3 (2+1) очка.
Мичиган – Куиннипак – 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
У победителей 3 (2+1) очка набрал форвард Джейкоб Килиан. В составе Мичигана шайбу забросил один из фаворитов драфта НХЛ-2023 Адам Фантилли.
Он завершил сезон с 65 (30+35) очками в 36 играх – лучший текущий результат в сезоне. Кули идет вторым с 60 (22+38) баллами в 38 играх.
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