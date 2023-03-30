Фантилли, Кули и Нис – претенденты на приз лучшему игроку сезона в студенческом хоккее США

Теги Торонто Аризона НХЛ NCAA Логан Кули Мэттью Нис Адам Фантилли Хоккей

Стали известны финалисты на приз лучшему игроку сезона в студенческом хоккее США.

В тройку вошли нападающие Адам Фантилли, Логан Кули и Мэттью Нис.

18-летний Фантилли в нынешнем сезоне выступает за университет Мичигана. Форвард набрал 64 (29+35) очка при полезности «плюс 32» в 35 матчах в лиге NCAA. Хоккеист в 2023 году выходит на драфт НХЛ.

18-летний Кули проводит сезон в составе университета Миннесоты. На его счету 57 (20+37) баллов при полезности «плюс 37» в 37 матчах. Кули выбран «Аризоной» под третьим номером на драфте НХЛ-2022.

20-летний Нис также представляет команду университета Миннесоты. Нападающий отметился 41 (21+20) баллом при полезности «плюс 29» в 38 играх. Форвард выбран «Торонто» во втором раунде под 57-м номером на драфте НХЛ-2021.

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