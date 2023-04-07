Стэмкос – 2-й игрок в истории, проведший 1000 матчей за «Тампу». До рекорда Лекавалье – 37 игр

Стивен Стэмкос – 2-й игрок в истории, проведший 1000 матчей за «Тампу»

Капитан «Лайтнинг» принял участие в игре с «Айлендерс» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец нанес 1 бросок в створ, выиграл 31% вбрасываний и завершил юбилейный матч с полезностью «минус 2».

– 2-й игрок в истории клуба, достигший отметки 1000 матчей в регулярках. Рекорд принадлежит (1037).

Ожидается, что в следующем сезоне 1000-й матч сыграет (972 игры на сегодня, делит 3-е место с ).

В активе Стивена 1052 (514+538) очка. Первый номер драфта НХЛ-2008 играл в НХЛ только за « » и владеет рекордами клуба по очкам и голам.