Стэмкос сыграл за «Тампу» в 15-м сезоне за карьеру и установил новый клубный рекорд
Стивен Стэмкос сыграл за «Тампу» в 15-м сезоне за карьеру и установил клубный рекорд.
Капитан «Лайтнинг» принял участие в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:3), в котором забросил единственную шайбу своей команды.
Первый номер драфта НХЛ-2008 сыграл за «молний» уже в 15-м сезоне за карьеру. Тем самым он побил клубный рекорд Винсента Лекавалье (14 сезонов), которого к тому же догнал защитник Виктор Хедман.
Отметим, что по числу матчей за команду Стэмкос (923) идет только на третьем месте, уступая Лекавалье (1037) и Мартену Сен-Луи (972 за 13 сезонов).
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