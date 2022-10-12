Стэмкос сыграл за «Тампу» в 15-м сезоне за карьеру и установил новый клубный рекорд

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Стивен Стэмкос сыграл за «Тампу» в 15-м сезоне за карьеру и установил клубный рекорд.

Капитан «Лайтнинг» принял участие в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:3), в котором забросил единственную шайбу своей команды. 

Первый номер драфта НХЛ-2008 сыграл за «молний» уже в 15-м сезоне за карьеру. Тем самым он побил клубный рекорд Винсента Лекавалье (14 сезонов), которого к тому же догнал защитник Виктор Хедман. 

Отметим, что по числу матчей за команду Стэмкос (923) идет только на третьем месте, уступая Лекавалье (1037) и Мартену Сен-Луи (972 за 13 сезонов). 

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