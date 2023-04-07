Гавриков забил «Вегасу» в меньшинстве и повторил личный рекорд по голам за сезон (5). У него 17 очков в 69 играх

Теги Лос-Анджелес НХЛ Вегас Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков забросил 5-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд

Защитник «Лос-Анджелеса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:5), отличившись в меньшинстве. 

В его активе стало 17 (5+12) очков в 69 играх сезона при полезности «+1». В составе «Кингс» – 7 (2+5) баллов в 17 играх и «+8». 

Сегодня Гавриков (21:00, 3:13 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Константинов
Шик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий