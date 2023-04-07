Гавриков забил «Вегасу» в меньшинстве и повторил личный рекорд по голам за сезон (5). У него 17 очков в 69 играх
Владислав Гавриков забросил 5-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд
Защитник «Лос-Анджелеса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:5), отличившись в меньшинстве.
В его активе стало 17 (5+12) очков в 69 играх сезона при полезности «+1». В составе «Кингс» – 7 (2+5) баллов в 17 играх и «+8».
Сегодня Гавриков (21:00, 3:13 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.
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