Гавриков забил «Вегасу» в меньшинстве и повторил личный рекорд по голам за сезон (5). У него 17 очков в 69 играх

Владислав Гавриков забросил 5-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд

Защитник « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с « » (2:5), отличившись в меньшинстве.

В его активе стало 17 (5+12) очков в 69 играх сезона при полезности «+1». В составе «Кингс» – 7 (2+5) баллов в 17 играх и «+8».

Сегодня Гавриков (21:00, 3:13 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.