Илья Воробьев: «Не особо удивился, что «Металлург» решил со мной попрощаться. Было много моментов во время регулярки, которые привели к расставанию»

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Илья Воробьев сообщил, что не особо удивился увольнению из «Металлурга»

Специалист был отправлен в отставку после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

– У вас уже была в карьере отставка из «Металлурга»: досрочно вы завершили сезон в 2017 году, когда не очень здорово начали чемпионат. Сейчас с вами разорвали трудовые отношения после первого сезона нового двухлетнего контракта. У меня такое ощущение, что эти случаи похожи. Решения об увольнении получились больше эмоциональными, чем логичными.

– И все-таки ситуации разные. Тогда перед стартом ушли такие ребята, как Александр Семин, Данис Зарипов, Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Крис Ли. Началась перестройка.

По крайней мере, об этом мы говорили летом и комплектовали команду именно на таких условиях. Но я, видимо, ошибался. Мы же тогда вместо признанных звезд взяли хоккеистов совершенно другого уровня.

Но сейчас все иначе. Было много моментов во время регулярки, которые привели к расставанию. Уже во время сезона возникали сигналы, которые давали понять, что вряд ли продолжу работу. Так что не особо и удивился тому, что руководство решило со мной попрощаться.

– На прощальной пресс-конференции вы сказали, что совершили серьезную ошибку, собрав игроков слишком рано.

– И готов повторить это. После сезона, в котором вышли в финал, парни не восстановились – прежде всего, видимо, морально. Следовало дать им еще отдохнуть, – сказал бывший главный тренер «Металлурга».

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1 комментарий

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sed3009
3 финала за 8 лет это успех. Менять тренера ради того чтобы просто поменять? Деньги Рашникова и он делает то что хочет...
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