Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Нэшвилла» прервал серию из 10 игр без очков

забросил 11-ю шайбу в сезоне .

Российский нападающий « » отметился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата против « » (6:1).

Таким образом, Тренин прервал 10-матчевую серию без набранных очков.

Также хоккеист в этом матче нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16 минут и 35 секунд (1:35 – в большинстве).

Форвард записал на свой счет 22 (11+11) балла за результативность в 70 играх текущего сезона.