Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Нэшвилла» прервал серию из 10 игр без очков

Теги Нэшвилл Сент-Луис НХЛ Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Российский нападающий «Нэшвилла» отметился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (6:1).

Таким образом, Тренин прервал 10-матчевую серию без набранных очков.

Также хоккеист в этом матче нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16 минут и 35 секунд (1:35 – в большинстве).

Форвард записал на свой счет 22 (11+11) балла за результативность в 70 играх текущего сезона.

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Нэшвилл удивительная команда, отдали четырёх важных игроков при этом продолжают бороться за плей-офф
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