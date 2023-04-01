Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Нэшвилла» прервал серию из 10 игр без очков
Яков Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Российский нападающий «Нэшвилла» отметился голом в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (6:1).
Таким образом, Тренин прервал 10-матчевую серию без набранных очков.
Также хоккеист в этом матче нанес четыре броска по воротам и провел на льду 16 минут и 35 секунд (1:35 – в большинстве).
Форвард записал на свой счет 22 (11+11) балла за результативность в 70 играх текущего сезона.
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