Ротенберг о том, что СКА приехал в Москву на «Сапсане»: «Сейчас важно сохранить все силы и быть на земле. Меньше рисковать»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА приехал в Москву на матчи с ЦСКА на поезде

– Вы приехали на «Сапсане». Это такой необычный способ…

– Сейчас важно сохранить все силы и быть на земле. Меньше рисковать. Слышал такую историю: японские туристы прилетели за 8 часов, а потом в пробке стояли 10. Нужно все учитывать. Не бывает мелочей. Слава богу, все хорошо.

– В двух матчах первыми пропускаете. Как этого избежать?

– Это как шахматы на льду. Нам нужно искать резервы, улучшать все. Всегда хорошо добавляем по ходу игру. Важно хорошее начало, будем к этому стремиться, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.