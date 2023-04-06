Ротенберг о том, что СКА приехал в Москву на «Сапсане»: «Сейчас важно сохранить все силы и быть на земле. Меньше рисковать»

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Роман Ротенберг высказался о том, что СКА приехал в Москву на матчи с ЦСКА на поезде

– Вы приехали на «Сапсане». Это такой необычный способ…

– Сейчас важно сохранить все силы и быть на земле. Меньше рисковать. Слышал такую историю: японские туристы прилетели за 8 часов, а потом в пробке стояли 10. Нужно все учитывать. Не бывает мелочей. Слава богу, все хорошо.

– В двух матчах первыми пропускаете. Как этого избежать?

– Это как шахматы на льду. Нам нужно искать резервы, улучшать все. Всегда хорошо добавляем по ходу игру. Важно хорошее начало, будем к этому стремиться, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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7 комментариев

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Ми Ша
Рома как и его кумир пересел на бронепоезд
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Roman Roman
Ответ Petir Beilisch
не бойся у него в метро будет собственный спецсостав. Если он заснёт, то проснется он там где ему нужно было выйти, не смотря на длительность его сна.
у него будет собственное метро
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Petir Beilisch
Ответ Сергей Кильцов
Вслед за Ларионовым сядет в питерское метро, уснет и проснется в Девяткино и не поймет сон это или явь.
не бойся у него в метро будет собственный спецсостав. Если он заснёт, то проснется он там где ему нужно было выйти, не смотря на длительность его сна.
+2
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oberkorn
Вот честно. Будет проигрыш, нет слова система перед игрой.
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Футболшоу
Ответ Сергей Кильцов
Вслед за Ларионовым сядет в питерское метро, уснет и проснется в Девяткино и не поймет сон это или явь.
вообще-то в Москву ехали. это так к слову))) А в СПб на метро от Пулково к Девяткино не попасть ,если уснёшь. только на Парнас)))🥳
+6
0
+6
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Сергей Кильцов
Вслед за Ларионовым сядет в питерское метро, уснет и проснется в Девяткино и не поймет сон это или явь.
+6
-4
+2
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greedy
Я бы тоже предпочел Сапсан самолёту. Быстрее, удобнее и нагрузка меньше.
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