Роман Ротенберг: «Система ЦСКА – ждать ошибки СКА. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов»

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Роман Ротенберг заявил, ЦСКА ждет ошибок СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (2:1, 1-1 в серии). 

– Система нашего соперника – ждать нашей ошибки. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов.

У нас есть свои резервы. Перегруппировались, все сегодня молодцы, каждый внес вклад в победу. Сегодня все сработало, но надо улучшать реализацию, можем больше забивать.

– Почему выпустили Полякова на последние секунды?

– Наши воспитанники играют, он заслужил своей работой эту роль.

Мы рады, что у нас есть такие игроки, наши воспитанники. В таких ситуациях на лед выходят лучшие игроки, которые могут сыграть правильно, на результат.

Мы весь год готовимся, все готовы играть. Бывают разные ситуации и вынужденные замены. Когда все здоровы, все лучшие играют.

Сейчас проанализируем игру, подумаем над составом, будем улучшать. У нас все ребята готовы играть, резервы есть.

В этом и заключается наша работа – улучшить свою игру в моменте в деталях. Все молодцы. Порадуемся минут 30 и будем готовиться к следующей игре, – сказал Ротенберг.

17 комментариев

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*BG*
Игрокам ЦСКА - не вестись на провокацию хитрого финноиудея. Он хочет, чтобы вы (после этих его слов) неслись в атаку, сломя голову, пропуская кинжальные контратаки питерцев (в чем они сильны).
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m4jh6829tv
Ответ Ибн Хоттабыч
Какое то глупое заявление. ЦСКА в третьем периоде смотрелся гораздо лучше СКА и был куда ближе к заброшенной шайбе.
Ага) был) только по твоим словам ампер-час матче был ближе к победе СКА) что вы за люди, рассуждайте объективно,Победит сильнейший) а по вашим комментариям я могу сказать что два кубка ЦСКА подарили судьи)
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m4jh6829tv
Ответ Roman Schmidt
Лучше помолчал бы,тренеришка.Имея таких помошников строит из себя.Не болельщик цска,но желаю вам вынести ромкину игрушку.А то 800 матчей он посмотрел,великий тренер
Почему такой негатив к человеку которого многие великие тренера признали как человека который хорошо влился в наш хоккей?
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Shamarin
Ответ m4jh6829tv
Ну что бы не болоболить ты объясни тут всем в каком моменте судьи помогли СКА!
Нашел кого спросить, он в хоккее не разбирается от слова совсем. По телевизору пару раз фигурное катание видел и всё.
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m4jh6829tv
Ответ Кеша
Про систему ЦСКА рассказывает . Ты еще про свою систему народу не раскрыл тайну . Скажи спасибо судейкам , которые вас затаскивают . Такую глупость про ЦСКА сказать может , только , такой специалист экстра класса.
Ну что бы не болоболить ты объясни тут всем в каком моменте судьи помогли СКА!
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Shamarin
Ответ Vagner01
А чего ждёт ске? Когда арбитры начнут гонорар отрабатывать? Сегодня молодцы Рома выпиши им премиальные!
Согласно заветам харьковского любителя зарядить полосатых.
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Ибн Хоттабыч
Какое то глупое заявление. ЦСКА в третьем периоде смотрелся гораздо лучше СКА и был куда ближе к заброшенной шайбе.
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Vagner01
А чего ждёт ске? Когда арбитры начнут гонорар отрабатывать? Сегодня молодцы Рома выпиши им премиальные!
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Рамис Зарипов
Два состава добротных исполнителей а гонору как будто рабоче крестьянская команда . Слов нет !!!
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Shamarin
Рома кормит своих троллей и у них сразу выделяется слюна. Он даже не парится придумывать что-то новое для журналистов, гоняет по кругу один и тот же набор слов, а вы ведетесь, каждый раз как первый раз)
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Олег
Трениришка тебе уроки учить да учить. 🧑‍💻
Системный парень РОТЕНБЕРГ.
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*BG*
Роман Борисыч в системах знает толк. Он на системах собаку съел. Ему можно верить.
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Andrew Petrov
порвите это чудо... настоящие "Ц"армейцы!!!Корешков вот кто там тренер,а это чудо нужно опрокинуть нафф...!!
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Андрей Рыж
Вообще далекий от хоккея человек. Папочкин сынок
+8
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Roman Schmidt
Лучше помолчал бы,тренеришка.Имея таких помошников строит из себя.Не болельщик цска,но желаю вам вынести ромкину игрушку.А то 800 матчей он посмотрел,великий тренер
+16
-2
+14
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PazzoBimbo88
Очень самоуверенное заявление. Можно и обжечься)
+6
-1
+5
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Кеша
Про систему ЦСКА рассказывает . Ты еще про свою систему народу не раскрыл тайну . Скажи спасибо судейкам , которые вас затаскивают . Такую глупость про ЦСКА сказать может , только , такой специалист экстра класса.
+17
-5
+12
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