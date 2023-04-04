Роман Ротенберг: «Система ЦСКА – ждать ошибки СКА. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов»
Роман Ротенберг заявил, ЦСКА ждет ошибок СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (2:1, 1-1 в серии).
– Система нашего соперника – ждать нашей ошибки. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов.
У нас есть свои резервы. Перегруппировались, все сегодня молодцы, каждый внес вклад в победу. Сегодня все сработало, но надо улучшать реализацию, можем больше забивать.
– Почему выпустили Полякова на последние секунды?
– Наши воспитанники играют, он заслужил своей работой эту роль.
Мы рады, что у нас есть такие игроки, наши воспитанники. В таких ситуациях на лед выходят лучшие игроки, которые могут сыграть правильно, на результат.
Мы весь год готовимся, все готовы играть. Бывают разные ситуации и вынужденные замены. Когда все здоровы, все лучшие играют.
Сейчас проанализируем игру, подумаем над составом, будем улучшать. У нас все ребята готовы играть, резервы есть.
В этом и заключается наша работа – улучшить свою игру в моменте в деталях. Все молодцы. Порадуемся минут 30 и будем готовиться к следующей игре, – сказал Ротенберг.
Системный парень РОТЕНБЕРГ.