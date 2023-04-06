Александр Кожевников: «Угнетает, как футбольные комментаторы «Матч ТВ» воротят носы от хоккея. Овертаймы, видимо, ломают сетку – почему на ТВ футбольная дедовщина?»
Александр Кожевников заявил, что его угнетает отношение футбольных комментаторов к хоккею
– Есть ли что-то, что вам не нравится в этом плей-офф [Кубка Гагарина]?
– Меня угнетает, как футбольные комментаторы на «Матч ТВ» воротят свои носы от хоккея.
– Поясните, Александр Викторович.
– В финалах конференций, как и на предыдущих этапах плей-офф, много овертаймов, они, видимо, ломают телевизионщикам сетку.
А поскольку у нас на главном спортивном канале царят футболисты, то они и страдают.
Как следствие, футбольные комментаторы каждый раз свысока и с каким-то презрением говорят о том, что из-за хоккея трансляции футбольных матчей переносятся.
И их хоккейные коллеги, словно извиняясь, продолжают как-то нехотя и словно бы униженно комментировать наш любимый вид спорта.
Скажите, почему у нас на ТВ футбольная дедовщина? – задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.
Хоккей нищеброды смотрят?