Александр Кожевников: «Угнетает, как футбольные комментаторы «Матч ТВ» воротят носы от хоккея. Овертаймы, видимо, ломают сетку – почему на ТВ футбольная дедовщина?»

Теги телевидение КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников заявил, что его угнетает отношение футбольных комментаторов к хоккею

– Есть ли что-то, что вам не нравится в этом плей-офф [Кубка Гагарина]?

– Меня угнетает, как футбольные комментаторы на «Матч ТВ» воротят свои носы от хоккея.

– Поясните, Александр Викторович.

– В финалах конференций, как и на предыдущих этапах плей-офф, много овертаймов, они, видимо, ломают телевизионщикам сетку.

А поскольку у нас на главном спортивном канале царят футболисты, то они и страдают. 

Как следствие, футбольные комментаторы каждый раз свысока и с каким-то презрением говорят о том, что из-за хоккея трансляции футбольных матчей переносятся.

И их хоккейные коллеги, словно извиняясь, продолжают как-то нехотя и словно бы униженно комментировать наш любимый вид спорта. 

Скажите, почему у нас на ТВ футбольная дедовщина? – задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.

25 комментариев

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Заборостроитель
Так ведь есть канал КХЛ, где подписка в месяц как пару литров пива стоит. Смотрите там без унижений.
Хоккей нищеброды смотрят?
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justburn
Ответ Nikolay_exp
Нет, хоккей популярнее. В хоккее у нас хоть мастера и чемпионы, в хоккее лучший вратарь мира Василевский и лучший игрок мира Овечкин. А что у нас в российском футболе? Коко, момо и теребонька Дзюба! Хотите сказать они популярнее Овечкина?
А Овечкин в КХЛ играет? Основной тезис вообще не вижу смысла комментировать, посмотрите рейтинги
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Сибирский литовец
Угнетают футбольные комментаторы и точка
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Sever12
Ответ .ru
может угнетённые не в курсе... футбольная дедовщина почему то не помешала созданию профильного хоккейного канала
Профильных футбольных на платформе матч ещё больше, реч о бесплатной сетке вещания, либо до конца либо вообще не показывать.
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Sever12
Ответ KMR
Так есть же канал КХЛ! Отдельный! Зачем ныть?!
Так на платформе матч есть и футбольные каналы ещё больше, это платный контент как и КХЛ ТВ, просто если показывать встречу то до конца, или не показывать вовсе, нахрена так делать то, дебелизм, два с лишним часа сидел и потом рога, разве это нормально...
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bersedes699
Ответ Axmat Cecenov
Плейофф КХЛ может быть интереснее, но мне лично нехочется смотреть 3 ОТ как в матче СКА-ЦСКА. Если бы они попали на вчерашний Классико, они бы это не прервали ради футбола.
Действительно! Может подкорректировать правила? Один овертайм и буллиты? Можно до бесконечности играть? Дибилизм
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Sever12
Ответ Знатный стахановец
Есть два тематических хоккейных канала. Видимо, Кожевников не в курсе. 📺🍺
На платформе матч футбольных каналов ещё больше чем два, они платные как и КХЛ, если показывать то до конца игру, хоть хоккей, хоть футбол, хоть баскетбол, иначе вообще зачем такие трансляции. Это я не к тому что лучше, у каждого своя аудитория, и даже меньшинство надо уважать если они уж показывают, тем более хоккея на общедоступном канале и так в разы меньше чем футбола.
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Sever12
Дело то не в том что популярнее, тут ярые футбольные фанаты собрались, так вот я вам скажу, если показывают встречу, будь то хоккей или же футбол, её надо показывать до конца, не важно каких болельщиков больше, футбольных или же хоккейных, люди два с лишним часа следят смотрят и потом херак и кость, и непонятно зачем ты смотрел это если результат ты не узнаешь, канал КХЛ ТВ не входит в сетку общего вещания, люди в сёлах просто в пролете, да и в городах не у всех платное ТВ есть, это неуважение, лучше уж вообще не показывать, чем делать такой облом, при том иногда включают днище из РФПЛ какое-нибудь.
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Deathspell Omega
Потому что в хоккей играют настоящие, мужчины, а трус и симулянт не играет в хоккей, он играет в футбол....
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Oleg Pepel
Сам смотри ротенберговщину, напару с Машуней
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Алар
Удивил... У нас в стране повсеместно дедовщина!
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Nikolay_exp
Ответ Володя Завьялов
Потому что футбол популярнее
Нет, хоккей популярнее. В хоккее у нас хоть мастера и чемпионы, в хоккее лучший вратарь мира Василевский и лучший игрок мира Овечкин. А что у нас в российском футболе? Коко, момо и теребонька Дзюба! Хотите сказать они популярнее Овечкина?
+5
-7
-2
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Axmat Cecenov
Ответ Дмитрий Новиков
футбольный болельщик с малых лет. но всегда смотрю плей офф кубка Гагарина и там явно интереснее чем Химки - Ростов.
Плейофф КХЛ может быть интереснее, но мне лично нехочется смотреть 3 ОТ как в матче СКА-ЦСКА. Если бы они попали на вчерашний Классико, они бы это не прервали ради футбола.
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Maxim Printsev
На телевидении всё просто. У кого дороже рекламное время, тот и "дедушка".
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Знатный стахановец
Есть два тематических хоккейных канала. Видимо, Кожевников не в курсе. 📺🍺
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KMR
Так есть же канал КХЛ! Отдельный! Зачем ныть?!
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KMR
О! Ещё один обиженка из клуба хоккейной-лыжного
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haymaker
Ответ Володя Завьялов
Потому что футбол популярнее
взял и убил всю интригу
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omsk1716
Футбол популярнее, плюс есть различные футбольные шоу программы. Да и передач хороших про хоккей нет.
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Дмитрий Новиков
футбольный болельщик с малых лет. но всегда смотрю плей офф кубка Гагарина и там явно интереснее чем Химки - Ростов.
+13
-4
+9
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.ru
может угнетённые не в курсе... футбольная дедовщина почему то не помешала созданию профильного хоккейного канала
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-2
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Scorpion
из моего окружения никто не смотрит Хоккей, может быть какие-то решающие матчи ЧМ или ОИ.
+3
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Den_94
Ответ Володя Завьялов
Потому что футбол популярнее
Если трансляция начата - её до конца надо доводить. Для любителей возни в грязи сейчас навалом отдельных каналов, где 24 на 7 мальчики катаются по полю без регистрации и смс
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Oleg A.A.
Где там лыжники и вечно ноющие "фигуристы"?) Вам к ним, хоккеисты))
+5
-4
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Володя Завьялов
Потому что футбол популярнее
+40
-8
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