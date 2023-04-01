Форвард «Далласа» Робертсон забил 100-й гол в НХЛ в 203-м матче. Среди действующих игроков быстрее были лишь Овечкин, Капризов и еще трое

набрал 4 (1+3) очка в матче с «Аризоной» (5:2) и был признан первой звездой.

Форвард « » забросил 100-ю шайбу в чемпионатах в 203-й игре.

Среди действующих игроков этой отметки быстрее достигли лишь пятеро: (за 167 матчей), Патрик Лайне (179), (180), Остон Мэттьюс (187) и Стивен Стэмкос (194).

Всего за карьеру в лиге на счету Робертсона 220 (100+120) очков.

В 75 играх текущего сезона 23-летний американец набрал 95 (42+53) баллов.