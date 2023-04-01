Форвард «Далласа» Робертсон забил 100-й гол в НХЛ в 203-м матче. Среди действующих игроков быстрее были лишь Овечкин, Капризов и еще трое

Теги Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Коламбус Миннесота Даллас Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Кирилл Капризов Остон Мэттьюс Патрик Лайне Джейсон Робертсон Хоккей

Джейсон Робертсон набрал 4 (1+3) очка в матче с «Аризоной» (5:2) и был признан первой звездой.

Форвард «Далласа» забросил 100-ю шайбу в чемпионатах НХЛ в 203-й игре.

Среди действующих игроков этой отметки быстрее достигли лишь пятеро: Александр Овечкин (за 167 матчей), Патрик Лайне (179), Кирилл Капризов (180), Остон Мэттьюс (187) и Стивен Стэмкос (194).

Всего за карьеру в лиге на счету Робертсона 220 (100+120) очков.

В 75 играх текущего сезона 23-летний американец набрал 95 (42+53) баллов.

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4 комментария

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wolkov
лайне оказывается на 2 месте среди действующих игроков. Надо же так деградировать в итоге
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Roo91
Ответ TR31HK
А где же распиаренный Коннор? Джейсона поздравляем, присоединился к суперам Ови, Патрику, Кириллу, Остину и Стивену!!!
в Манитобе
+4
0
+4
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TR31HK
А где же распиаренный Коннор? Джейсона поздравляем, присоединился к суперам Ови, Патрику, Кириллу, Остину и Стивену!!!
+2
-5
-3
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Камиль Мухаметшин
В отличную компанию попал! Удачно вписался в команду !
+3
0
+3
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