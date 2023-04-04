Директор «Адмирала»: «На наших игроков есть спрос, но они могут раствориться в других клубах. Мы сильны командой: тренерский штаб, хоккеисты и персонал»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин ответил, как команде повторить результат сезона КХЛ

Приморский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции и уступил «Ак Барсу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Если бы вам перед стартом сезона сказали, что « » пройдет во второй раунд и проиграет только в шестой игре «Ак Барсу», то как отреагировали?

– Это были бы самые смелые мечты.

Перед сезоном я был уверен, что мы попадем в плей-офф. Но, естественно, не смог бы сказать, что пройдем «Салават Юлаев» и проиграем «Ак Барсу» в шести матчах.

– Как удержать успех?

– Это очень сложно. Я уже окунулся в переговоры.

На наших игроков есть спрос, но опять же нужно понимать, что мы сильны командой. И вот каждый игрок в этой маленькой цепи занимает роль.

Почему показали результат? Потому что была система, которую мы с приходом Леонида Григорьевича разрабатывали, подбирали игроков под нее. Если эти игроки уйдут в другие команды – это нормально, я сам был хоккеистом. Удачный сезон, предложения...

Но я вижу, что многие из нашей команды могут раствориться в других клубах.

Мы сильны командой: тренерский штаб, хоккеисты и персонал. Вот этот результат, потому что у нас была команда, – сказал Аверкин.