Быков не удивлен, что Ротенберг тренирует СКА: «Если у человека получается, значит, у него есть знания и талант. Надо не только уметь тренировать, но и собрать единомышленников»

Вячеслав Быков высказался о работе Романа Ротенберга в СКА

« идет по системе привлечения молодых игроков, они сильно провели селекционную работу по всей России, привели под свое крыло много талантливых ребят. Сейчас у них есть возможность реализовать свой потенциал.

собрал сильный штаб, который помогает раскрыться молодежи. Намекаю ли, что он работает за счет штаба? Я не варюсь в этом сейчас. Он делал первые шаги, когда мы работали в Санкт-Петербурге, он входил в наш штаб и перенимал опыт. Сейчас же мне сложно сказать. У него наверняка есть талант руководителя, что сказывается на результате.

Удивился ли, когда Ротенберг возглавил СКА? Меня сейчас сложно чем-то удивить в хоккее, потому что давно живу в нем. Есть всякие примеры. Я не удивлен. Если у человека получается, есть результат, значит, у него есть возможности, знания и талант. Надо не только уметь тренировать, но и собрать единомышленников», – сказал бывший главный тренер сборной России.