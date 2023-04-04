Дедунов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Было огромное желание выиграть в Казани. «Авангарду» надо гнуть свою линию»

Павел Дедунов заявил, что «Авангард» хотел гнуть свою линию во втором матче с «Ак Барсом»

Форвард « » высказался о победе над « » (3:2, 1-1 в серии) во втором матче финала Восточной конференции.

– Был особый настрой после прошлой игры?

– В плей-офф по-другому быть не может. Цена проигрыша велика. Поэтому все максимально сконцентрировались, старались играть в тело, чтобы соперник больше уставал, больше раздражался. Это и в их игре, и в нашей – это нормально.

– Что-то изменили в игре?

– Старались сразу начать активно играть, чтобы не проспать начало, как в той игре.

– Фокус был на первый гол?

– Было важно забрать инициативу, а гол просто случился. Это очень хорошо.

– Что можете сказать по всей игре?

– В конце сопернику уже отступать было некуда. Поймали кураж, закрыли нас в зоне. Получилось так, что мы много оборонялись. Здорово, что где-то выручил вратарь, где-то ребята заблокировали. Так и выиграли.

– Что было определяющим?

– Голы. В целом желание команды побеждать. Было огромное желание выиграть здесь, потому что могло бы быть 0-2 в серии.

– У «Ак Барса» три броска в первом периоде.

– Это уже их какие-то недоработки, пускай они смотрят. Не будем вдаваться в подробности, что у них там получалось, а что нет. Нам надо гнуть свою линию.

– Атмосфера здесь и в Омске отличается?

– Полный дворец, билетов не достать. Я думаю, в Омске то же самое. Весь город ждёт серию, будет полный дворец, – сказал Дедунов.